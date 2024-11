Hiszpanie podsumowali Roberta Lewandowskiego. Nie mieli co do tego wątpliwości, szczera ocena

Mocne słowa na temat Wojciecha Szczęsnego. Polak na razie nie zagra w klubie? Zero wątpliwości!

W derbach Barcelony doszło do pojedynku pomiędzy podopiecznymi Hansiego Flicka z Espanyolem. Duma Katalonii od 12. minuty rozpoczęła prawdziwy festiwal strzelecki za sprawą Daniego Olmo, który wykorzystał podanie Lamine'a Yamala i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi gości. Kilkanaście minut później fenomenalnym podaniem popisał się Marc Casado do Raphinhi, który sprytnym lobem zdobył bramkę. Ostatnim golem popisał się ponownie Olmo, popisując się bardzo precyzyjnym strzałem.

Do przerwy wielu kibiców Barcelony myślało, że padnie jeszcze kilka bramek, tak się jednak nie stało. Honorowe trafienie dla Espanyolu padło w 63. minucie, a strzelcem bramki został Javi Puado.

Triumph at home and +3 pic.twitter.com/NaMRJAMdyI— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2024

Tak został oceniony Lewandowski po derbach Barcelony. Szczera opinia Hiszpanów

Po meczu nie mogło zabraknąć ocen wszystkich piłkarzy, którzy brali udział w derbach Barcelony. "El Desmarque" w taki sposób napisał o występie Lewandowskiego. - Nie trafił do siatki, co biorąc pod uwagę jego formę, jest nowością. Mimo wszystko nie był to zły mecz w jego wykonaniu - można przeczytać.

Natomiast w "Marce" otrzymał "6" w skali 1-10. - Joan Garcia zatrzymał jego strzały. Nie było to tak wspaniałe popołudnie dla Lewandowskiego, jak ostatnie w La Liga. Nie był w stanie poprawić swoich imponujących rekordów strzeleckich - podsumowano.

Najniższą ocenę Polak otrzymał od "La Vanguardia", która wystawiła ocenę 5 napastnikowi. - Został bez bramki. Tylko dwa jego strzały zza pola karnego stworzyły zagrożenie, ale Joan Garcia je dobrze obronił - tak opisując występ 36-latka.