Kamery przyłapały Roberta Lewandowskiego! Internet aż huczy po tym nagraniu, zaczęli z niego szydzić

Pomimo tego, że Deportivo Alaves strzeliło Barcelonie bramkę już w 18. sekundzie spotkania w ramach 13. kolejki LaLiga, to ostatecznie komplet punktów został w stolicy Katalonii po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski przełamał swoją ostatnią niemoc strzelecką w lidze hiszpańskiej, jednak po zakończeniu spotkania znalazł się on na językach kibiców również z innego powodu. Dokładnie przez jego zachowanie w kierunku młodziutkiego Lamine Yamala.

Szydzą z Roberta Lewandowskiego po tym nagraniu! Zachowanie Polaka nie spodobało się fanom

Jeden z kibiców siedzących za bramką, na którą atakowała FC Barcelona nagrał jedną z akcji zaledwie 16-letniego skrzydłowego oraz to, co stało się później już z udziałem Roberta Lewandowskiego. Najpierw w hiszpańskich, a później mediach polskich mediach społecznościowych zaczęło wrzeć.

Kamery przyłapały Roberta Lewandowskiego! Internet aż huczy po tym nagraniu, nic się nie ukryje

Wszystko bowiem przez to, że Lamine Yamal postanowił samemu spróbować skończyć akcję zamiast podać do Roberta Lewandowskiego. Jego próba została obroniona przez bramkarza, a piłka wyszła na rzut rożny. Kiedy zawodnicy ustawiali się do stałego fragmentu gry, młody skrzydłowy Barcelony przechodził obok Polaka i chciał przybić z nim piątkę. Lewandowski minął go jednak patrząc w kierunku narożnika boiska i nie wyciągnął do niego ręki, co nie spodobało się internautom. Stanęli oni w obronie Yamala, który ma zaledwie 16 lat. - Za kogo uważa się ten Tiktokdowski? - dopytywał szydząc z Roberta jeden z internautów.

QUIZ. Jak dobrze znasz Jana Tomaszewskiego?! 10/10 to Twój obowiązek Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Jan Tomaszewski? Łódź Warszawa Wrocław Dalej