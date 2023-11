FC Barcelona – Deportivo Alaves RELACJA NA ŻYWO FC Barcelona – Alaves WYNIK LIVE ONLINE FC Barcelona – Alaves NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

FC Barcelona - Deportivo Alaves 0:0 (0:0)

Witamy w relacji na żywo z meczu Barcelony z Deportivo Alaves w lidze hiszpańskiej. Początek meczu o 16:15, bądźcie z nami!

Trzy ostatnie spotkania FC Barcelona to dwie porażki oraz zwycięstwo. Choć wygrana z Realem Sociedad powinna cieszyć, bo to bardzo trudny rywal, to fani nie mogli zaakceptować tego, jak słabo prezentowali się ich ulubieńcy, którzy zwycięskiego gola strzelili dopiero w ostatniej akcji meczu. Do tego „Duma Katalonii” uległa największemu wrogowi, Realowi Madryt i skompromitowała się w Lidze Mistrzów przegrywając 0:1 z Szachtarem Donieck. Krytykowany jest nie tylko zespół, ale też jednostki, a bardzo mocno obrywa Robert Lewandowski, który łącznie od 6 meczów nie zdobył żadnej bramki czy asysty.

Deportivo Alaves to zdecydowanie rywal, na którym Barcelona może sobie poprawić humor. Zajmuje on dopiero 14. miejsce w lidze z 12 punktami na koncie i dopiero niedawno przerwał serię aż 7 meczów bez zwycięstwa – najpierw pokonując w Pucharze Króla Deportivo Murcia aż 10:0 a później notując pierwsze od dawna zwycięstwo w lidze w meczu przeciwko Almerii. W poprzednim sezonie Alaves grało w Segunda Division, ale we wcześniejszych latach miało okazję rywalizować z Barceloną na najwyższym poziomie rozgrywek. Co ciekawe, w sezonach 2020/21 i 2021/22 na cztery mecze Alaves zdołało aż dwa zremisować (po 1:1), a dwa pozostałe przegrało – 1:5 i 0:1.