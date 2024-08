Koledzy napiętnowali Roberta Lewandowskiego. Poskarżyli się na Polaka, wielkie tarapaty

To już oficjalne! Ewa Pajor w Barcelonie, wielki transfer w kobiecej piłce stał się faktem

Najnowsze rewelacje przekazane przez kataloński dziennik "Sport" są bardzo niepokojące. Zarówno dla kibiców, jak i działaczy oraz samych piłkarzy FC Barcelona. Okazuje się bowiem, że na światło dzienne wychodzą kolejne trudne sekrety z szatni ekipy Roberta Lewandowskiego. Nie jest tajemnicą, że w ostatnich miesiącach w "Dumie Katalonii" zawirowań było całkiem sporo. Zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Posadą za brak sukcesów zapłacił trener - Xavi. Hiszpana zastąpił Hansi Flick, ale jeśli jesteśmy już przy byłym szkoleniowcu "Blaugrany", to właśnie jemu mieli skarżyć się piłkarze na postawę Lewandowskiego na boisku. W ocenie kolegów z szatni Polak nie pomagał na boisku i trudno było wygrywać najważniejsze spotkania.

Lewandowski znowu w ogniu krytyki

Robert Lewandowski największe momenty chwały prawdopodobnie ma za sobą, ale wciąż jest piłkarzem, który może w pojedynkę przechylić losy meczu na korzyść swojego zespołu. Może, ale nie musi. W ostatnim sezonie dość często krytykowali go kibice, którzy zarzucali naszemu rodakowi, że nie tylko nie strzela goli, ale również mało rusza się na boisku. Zauważyć to mieli także piłkarze Barcy. Według dziennikarzy grupka zawodników Barcelony poszła do Xaviego i otwarcie skrytykowała "Lewego". W ich ocenie forma Lewandowskiego nie pozwalała na skuteczne zakładanie pressingu na przeciwniku. Nie wiadomo jak zareagował były opiekun ekipy, ale z pewnością po przeczytaniu takich słów Polakowi miło nie będzie.

Kolejny sezon Lewandowskiego w Barcelonie

Choć przy końcu sezonu 2023/24 dużo mówiło się, że Lewandowski może opuścić Katalonię, to ostatecznie wygląda na to, że nigdzie się nie wybiera. Doświadczony napastnik znad Wisły ma pomóc zespołowi w powrocie na szczyt w Hiszpanii oraz odnieść sukces na arenie europejskiej. Pierwszy oficjalny sprawdzian już w sobotę 17 sierpnia. "Duma Katalonii" zagra na niewygodnym terenie - na wyjeździe zmierzy się z Valencią.