Łzy same napływają do oczu, gdy czyta się te słowa Roberta Lewandowskiego. Piękny wpis skierowany do mamy

Patrząc na kalendarz można odnieść wrażenie, że każdego dnia mamy jakieś pomniejsze "święto". Rzadko zwraca się na to uwagę, ale obok daty 26 maja nigdy nie można przejść obojętnie. Bo to jeden z najbardziej wyjątkowych dni w roku. Dzień Matki na świecie świętowany jest w różnych terminach, ale wszędzie podchodzi się do niego z estymą. Bo mama to dla każdego osoba wyjątkowa.

Robert Lewandowski złożył życzenia mamie. Wyjątkowe słowa kapitana reprezentacji Polski

Życzenia swojej rodzicielce złożył również Robert Lewandowski. Zrobił to publicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla wszystkich mam! - zaczął wpis napastnik FC Barcelona. - Mamo, Twoja miłość i przewodnictwo uczyniły mnie tym, kim jestem dzisiaj. Dziękuję za wszystko Mamo - skierował słowa do Iwony Lewandowskiej. Piłkarz nie zapomniał również o swojej żonie.

- Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla mojej pięknej żony. Nasza rodzina jest moją największą radością. Jesteś najwspanialszą Mamą dla naszych córek. Dziękujemy - zakończył wpis kapitan reprezentacji Polski. Wpis na Instagramie został błyskawicznie polubiony przez setki tysięcy użytkowników.