MAJSTERSZTYK! Robert Lewandowski w kapitalny sposób strzela gola dla Barcelony, cudowny wolej Polaka [WIDEO]

Kończący się sezon będzie z pewnością rozczarowujący dla podopiecznych Xaviego Hernandeza. Barcelona nie zdobędzie żadnego trofeum, bo w trakcie sezonu otrzymała kilka bolesnych ciosów. W lidze hiszpańskiej została wypunktowana przez Real Madryt, a w Lidze Mistrzów skompromitowała się w starciu z PSG. Dlatego liga hiszpańska i obrona drugiego miejsca w tabeli jest tak ważna dla zespołu z Katalonii.

Jak Lewandowski strzelił gola w meczu z Rayo?

Do starcia z Rayo Vallecano Barcelona podchodzi po czwartkowym zwycięstwie z Almerią. Duma Katalonii od razu mocno zaatakowała i krótko po pierwszym gwizdky strzeliła gola. Kapitalnie na prawej stronie rywalami zamieszał Yamine Yamal, który wyśmienicie podał do Roberta Lewandowskiego. Polak genialnie skleił piłkę klatką, a następnie szybkim wolejem skierował ją do siatki. Bramkarz Rayo nie miał nic do powiedzenia. To już 18 gol Roberta Lewandowskiego w tym sezonie LaLiga. Polak wciąż niewielkie szanse na obronę tytułu króla strzelców ligi hiszpańskiej.

𝐆⚽⚽⚽𝐋! 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🚀🔥Lamine Yamal cudownie dogrywa do Polaka, a ten kapitalnie przyjmuje piłkę i jeszcze lepiej uderza z powietrza! 🎯 Wow! 🤩 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/xt5WfKvm8z— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 19, 2024

Co powinien zrobić Robert Lewandowski? Futbologia