Nieprawdopodobne doniesienia w sprawie Roberta Lewandowskiego. Mówią, że zostanie, a szukają następcy! Jest konkretne nazwisko!

Skomplikowana sytuacja Roberta Lewandowskiego. Barcelona ma do tego prawo, ważne zapisy w kontrakcie

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo ciężki sezon w barwach Barcelony. Drużyna "Dumy Katalonii" zawiodła w rozgrywkach LaLiga i przegrała mistrzostwo z wielkim rywalem z Realu Madryt, a także pożegnała się dość szybko z Ligą Mistrzów. Mimo tych problemów, napastnik reprezentacji Polski zdobywał ważne bramki i mimo, że wydawało się, że sprawa jego przyszłości w Katalonii jest pewna, tak okazuje się, że klub ma szykować jego następcę, a tak przynajmniej donoszą media, podając konkretne nazwisko.

Robert Lewandowski doczeka się następcy? Media podają nazwisko!

Postawa Polaka w barwach Barcelony jest dość dobra, ale mimo to klub szuka kogoś, kto w przyszłości ma go zastąpić. O ile zimą doszło do transferu Victora Roque, tak klub chce mieć więcej napastników. W związku z tym, według doniesień Onze, na celowniku drużyny miał znaleźć się Darwin Nunez. Napastnik reprezentacji Urugwaju i Liverpoolu FC nie jest jednak jedyną opcją, nad którą ma zastanawiać się Barcelona.

Okazuje się, że opcją rezerwową dla Barcelony w momencie, w którym Liverpool nie zgodzi się na sprzedaż gracza z Urugwaju jest gwiazda reprezentacji Szwecji i Newcastle United - Alexander Isak. Jak na razie wydaje się jednak, że plany klubu mogą być melodią przyszłości, a Polak i w następnym sezonie będzie podstawowym napastnikiem Barcy.

Darwin Nuñez jest kandydatem numer jeden być zostać następcą Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Drugą opcją jest Isak z Newcastle United. [@laurabrugues - @OnzeTv3]— BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 8, 2024