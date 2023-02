Prawdziwy rozłam w szeregach Realu Madryt! Tak źle jeszcze nie było, obrażony gwiazdor podjął radykalne kroki

Kiedy Eden Hazard zaledwie niespełna cztery lata temu przechodził z Chelsea do Realu Madryt, kibice "Królewskich" byli w ekstazie. Teraz jednak Belg spokojnie może być zaliczany do jednego z najgorszych transferów nie tylko hiszpańskiej ekipy, ale również w w całej historii futbolu. Jego wartość rynkowa spadła bowiem ze 150 mln euro do zaledwie 7,5. W ekipie Realu Madryt nigdy nie powtórzył tego, co pokazywał na Stamford Bridge i wiele wskazuje na to, że już nie pokaże. Tym bardziej, że obecnie ma być w otwartym konflikcie z trenerem Carlo Ancelottim.

Sensacyjne doniesienia z szatni Realu Madryt. Eden Hazard obraził się na trenera

Podczas swojej kariery w Realu Madryt, Hazard zagrał w zaledwie 73. meczach, w czasie których strzelił 7 bramek i zanotował 11 asyst. To miało się zmienić po mistrzostwach świata, bowiem z doniesień medialnych wynika, że szkoleniowiec miał obiecać mu więcej minut, co jednak nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości. Teraz "The Athletic" donosi, że Belg ogranicza do minimum swoje kontakty z Carlo Ancelottim i czuje się przez niego oszukany oraz zdradzony. Kontrakt 32-latka z "Królewskimi" obowiązuje jeszcze przez ponad rok, do końca czerwca 2024 roku, jednak trudno oczekiwać, aby Eden Hazard go wypełnił.

🚨🎖️| Sources close to Eden Hazard say that Eden is feeling let down by Ancelotti. The Italian promised him playing time & has not fulfilled it. Eden feels ignored and is disappointed by the breakdown in his relationship with Carlo. @MarioCortegana pic.twitter.com/OAqt8g9GOL— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 15, 2023