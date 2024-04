Robert Lewandowski bohaterem Barcelony! Przełamał się po ponad miesiącu, efektowny hat-trick Polaka! [WIDEO]

Barcelona praktycznie straciła szanse na mistrzostwo Hiszpanii, ale toczy zaciętą walkę z Gironą o tytuł wicemistrzowski. Mecz zaczął się zgodnie z planem, bo w 22 .min Raphinia dośrodkował tak dokładnie na głowę Fermina Lopeza, że ten mimo asysty czterech obrońców bez problemów strzelił głową do siatki. "Blaugrana" cieszyła się z prowadzenie tylko 5 minut, a największa zasługę przy golu dla Valencii miał bramkarz „Barcy” Marc-Andre ter Stegen. Hugo Duro wystartował do dalekiego podania kolegi, ale do piłki znacznie bliżej miał ter Stegen. Zagrał ją tak nieudolnie, że Duro przejął piłkę i ze spokojem skierował do siatki.

W 38. min równie nieudolnie zachował się obrońca Ronald Araujo atakując z impetem w polu karnym Petera Gonzalesa. Jedenastkę na gola zamienił Pepelu. Z pomocą Barcelonie przyszedł… bramkarz gości Mamardaszwili. Zachował się podobnie, jak kilkanaście minut wcześniej ter Stegen, z tą różnicą, że zagrał ręką poza polem karnym, za co wyleciał z boiska. Po przerwie grająca z w przewadze liczebnej Barcelona ruszyła do odrabiania strat i szybko pokazał się Lewandowski, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił głową do siatki. Sędziowie VAR sprawdzili jeszcze czy stojący na spalonym Fermin Lopez absorbował uwagę bramkarza, ale nie doszukali się przewinienia. „Lewy” mógł się cieszyć z pierwszej bramki w lidze od 17 marca i poszedł za ciosem. W 82. minucie strzelił gola głową dającego Barcelonie prowadzenie. W doliczonym czasie gry strzałem z rzutu wolnego zakończył swój koncert. Ma na koncie już 16 goli i zbliżył się do lidera klasyfikacji strzelców Artema Dovbyka z Girony na 3 gole.

𝐆⚽⚽⚽𝐋 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎‼️Reprezentant Polski wyrównuje stan meczu!🔥Druga połowa meczu trwa w Eleven Sports 1.📺🇪🇸#lazabawa pic.twitter.com/ZrLFEDrGjP— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 29, 2024

‼️𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐏𝐎 𝐑𝐀𝐙 𝐃𝐑𝐔𝐆𝐈‼️⚽⚽🇵🇱Polak bohaterem FC Barcelony! Czy to jest gol na wagę trzech punktów❓ 🇪🇸#lazabawa pic.twitter.com/A7nfIZ9Low— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 29, 2024