i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

LaLiga

Robert Lewandowski w ekskluzywnym wywiadzie. Szczerze o przeprowadzce do Barcelony i końcu kariery

KLS 13:13

Do startu rozgrywek LaLiga jeszcze dwa tygodnie. FC Barcelona na razie szlifuje formę podczas tournee w Stanach Zjednoczonych, oczywiście z Robertem Lewandowskim w składzie. Polak strzelił już nawet gola w towarzyskim meczu z Arsenalem. Znalazł również czas, by udzielić wywiadu prestiżowemu serwisowi The Athletic. W nim opowiedział m.in. o pierwszych miesiącach życia w Barcelonie, rzucił też kilka tajemniczych zdań o zakończeniu kariery.