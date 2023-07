Pogoń potwierdzi wysoką formę? Rywal ma chrapkę na kolejne piękne gole

Kursy TOTALbet: Pogoń Szczecin – Widzew Łódź

Trzeba przyznać, że początek obecnego sezonu jest w wykonaniu Pogoni Szczecin imponujący. Zespół prowadzony przez Jensa Gustafssona na inaugurację sezonu ligowego być może nie zagrał porywającego meczu, ale pojedynczy błysk i snajperski instynkt nowego nabytku „Portówców” – Efthymiosa Koulourisa – wystarczył, aby w wyjazdowym starciu z Wartą Poznań sięgnąć po trzy punkty (1:0). Zdecydowanie lepiej szczecinianie zaprezentowali się z kolei podczas czwartkowego, także wyjazdowego pojedynku drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji, w którym ich rywalem był Linfield FC. Polski zespół od pierwszego gwizdka prezentował się zdecydowanie lepiej, czego efektem były bramki zdobyte przez Grosickiego i Gamboę. Gospodarze co prawda trafili dwukrotnie do bramki słabo spisującego się tego dnia Dante Stipicy, ale sami dali sobie wbić kolejne trzy „sztuki”, co sprawia, że na rewanże jechać będą bez większej wiary w końcowy sukces. Pogoń z kolei wypracowała sobie na tyle bezpieczną zaliczkę, że teraz może w pełni skupić się na kolejnym meczu ligowym. Już w najbliższą niedzielę na stadionie im. Floriana Krygiera zamelduje się Widzew Łódź, który także udanie zainaugurował sezon i ma niewątpliwą chrapkę na podtrzymanie pozytywnego trendu. Zdaniem TOTALbet jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy płaci bowiem 1.64, w przypadku wygranej gości jest to z kolei aż 5.50.

i Autor: TOTALbet

Zespół z Łodzi z pewnością chciałby nawiązać do swojej postawy z jesieni ubiegłego roku, gdy – jako beniaminek – osiągał doprawdy znakomite rezultaty. Dość powiedzieć, że na półmetku rozgrywek podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali czwartą lokatę, a po kątach zaczęto dyskutować, czy Widzew ma szansę na awans do europejskich pucharów. Wiosna w wykonaniu tego klubu była już jednak dużo, dużo słabsza, czego efektem dopiero dwunasta lokata na finiszu sezonu. Latem w Łodzi na wzmocnienia nie wydano co prawda ani złotówki, ale nie oznacza to, że do klubu nie trafili interesujący piłkarze. W najbliższym czasie w kadrze pierwszego zespołu będziemy mogli bowiem oglądać takich zawodników jak Imad Rondic (Slovan Liberec), Luis Silva (EN Paralimniou, Cypr) czy Fran Alvarez (Albacete). Ten ostatni w znakomity sposób przywitał się już z nową publicznością, zdobywając przed tygodniem przepiękną bramkę w starciu z Puszczą Niepołomice i walnie przyczyniając się do wygranej Widzewa 3:2. Kibice z Łodzi liczą z pewnością, że 25-latek regularnie będzie czarował ich pięknymi golami, a kolejnego zdobędzie już w najbliższą niedzielę, podczas wyjazdowego meczu z Pogonią Szczecin. Choć absolutnie nie można wykluczyć takiego rozwoju wypadków, w opinii ekspertów z TOTALbet podopiecznym Janusza Niedźwiedzia o wywiezienie jakiejkolwiek zdobyczy z Zachodniopomorskiego będzie piekielnie trudno. Legalny polski bukmacher kurs na ich zwycięstwo ustalił bowiem na poziomie 5.50, w przypadku triumfu Pogoni jest to z kolei 1.64. Remis „wyceniono” na 4.20.

Sonda Czy Pogoń Szczecin awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Pogoń – 1.64 remis – 4.20 Widzew – 5.50

Podwójna szansa:

1X – 1.18 12 – 1.24 X2 – 2.15

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.14 nie – 5.20

Widzew strzeli gola:

tak – 1.56 nie – 2.33

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.80 powyżej 1.5 – 1.25

poniżej 2.5 – 1.99 powyżej 2.5 – 1.79

poniżej 3.5 – 1.39 powyżej 3.5 – 2.95

poniżej 4.5 – 1.14 powyżej 4.5 – 5.40

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.