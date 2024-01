Tak będzie wyglądała Barcelona w następnym sezonie. Agent piłkarzy się wygadał, zdradził szczegóły

Cezary Kucharski nie przepuścił okazji. To napisał o Lewandowskim po słabym meczu. Jaśniej się nie dało

Obecnie w drużynie "Blaugrany" występuje dwóch portugalskich piłkarzy wypożyczonych do końca tego sezonu. Chodzi o Joao Cancelo z Manchesteru City i Joao Felixa z Atletico Madryt. Obaj odgrywają ważne role w zespole „Blaugrany”. Jao Felix wyraźnie odżył w Katalonii, bo w obecnym sezonie strzelił w La liga 4 gole, a trzy dorzucił w Lidze Mistrzów. Ostatnio mówiło się, że Katalończycy mogą nie zgodzić się na wykup Felixa na stałe, ze względu na wysoką cenę. Atletico, którego piłkarzem jest Portugalczyk, oczekuje za niego ponad 50 mln euro. Co innego twierdzi Jorge Mendes, którego firma Gestifute prowadzi interesy obu piłkarzy.

- Barcelona chce Felixa zatrzymać na stałe - powiedział Mendes gazecie "Record". - Również Joao (Cancelo -red). On Podobnie jak Bernardo Silva, jest najlepszy na świecie na swojej pozycji – dodał Mendes na temat drugiego piłkarza, wypożyczonego z Manchesteru City. Pozyskanie Cancelo przez Barcelonę wydaję się być dużo łatwiejsze, ponieważ „The Citizens” oczekują za niego „tylko” 25-30 mln euro. Cancelo ma kontrakt z MC do czerwca 2027 roku, natomiast Felix jest związany umową z Atletico aż do czerwca 2029.

