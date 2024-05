Gwiazdor Realu Madryt umawia się z brazylijską seksbombą! Latynoskie krągłości partnerki Viniciusa Jr rozgrzewają jak karnawał w Rio de Janeiro

W drużynie Realu Madryt, który zalicza się do grona największych klubów na świecie nie brakuje piłkarzy, którzy już teraz mogą nazywać się najpopularniejszymi oraz jednymi z najbogatszych na świecie. W parze z ogromną sławą i bogactwem zawodników nierzadko idzie również uroda ich partnerek, jak chociażby w przypadku Jude Bellinghama i jego ukochanej. Okazuje się, że również Vinicius Jr może pochwalić się pięknością u swojego boku. Gwiazdor Realu Madryt umawia się bowiem z brazylijską influencerką, która ma za sobą występy w reality show "MTV".

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Maria Julia Mazalli - bo o niej mowa, to urodzona w 1995 roku kobieta, która szybko zyskała ogromną popularność, m.in. poprzez udział w programie "De Férias com o Ex", odpowiedniku polskiego programu "Ex na plaży" autorstwa "MTV". Na samym Instagramie obserwuje ją obecnie ponad 900 tysięcy internautów, którzy są oczarowani wdziękami kobiety. Sprawdźcie sami, jakim ciałem i urodą może pochwalić się partnerka Viniciusa Jr, klikając w galerię zdjęć poniżej!