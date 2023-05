W Barcelonie zapadły kluczowe decyzje. Fani mogą być w niemałym szoku. To on będzie najważniejszy w zespole

Tak bezpośredniej deklaracji o powrocie Messiego do Barcelony jeszcze nie było. Prezydent klubu wypalił wprost, kibice będą w siódmym niebie

Busquets jest wychowankiem Barcelony, a w kadrze pierwszej drużyny był od piętnastu lat. Wygrywał z nią trzykrotnie Ligę Mistrzów i aż 9 razy mistrzostwo Hiszpanii. Mimo, że trener a wcześniej kolega z boiska, Xavi Hernandez namawiał go do przedłużenia kontraktu, to decyzja była nieodwołalna. Bardzo możliwe, że 35-letni Busquets na zakończenie kariery zagra w Arabii Saudyjskiej. Kto przejmie opaskę kapitańską po nim w Barcelonie? Wydawało się, że ta rola przypadnie doświadczonemu piłkarzowi, jak Jordi Alba czy Sergio Roberto, którzy są też w radzie drużyny.

Tymczasem Xavi zdecydował się powierzyć funkcję kapitana 24- letniemu Ronaldowi Araujo. Taką informacje przekazał dziennikarz hiszpański Toni Juanmartí. Araujo ma również hiszpański paszport, ale urodził się w Urugwaju i gra w reprezentacji tego kraju. Jest środkowym obrońcą, ale może również występować na prawej stronie defensywy. Do Barcelony trafił w 2018 roku z urugwajskiego Boston River. W reprezentacji swojego kraju rozegrał 12 meczów, ale nie brał udziału w mundialu w Katarze z powodu kontuzji. W tym sezonie rozegrał 22 mecze ligowe w barwach Barcelony.

