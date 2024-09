Wojciech Szczęsny już dziś zostanie piłkarzem Barcelony?! Co to oznacza dla kadry? Tomaszewski na żywo [Transmisja]

Transferowa saga Wojciecha Szczęsnego powoli dobiega końca. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że już dziś polski bramkarz wróci z emerytury i zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem Barcelony. Co to oznacza dla reprezentacji Polski? Czy „minister obrony narodowej”, jak okrzyknięto go w kadrze, odmieni oblicze „Dumy Katalonii”, która zaliczyła poważną wpadkę w ostatnim spotkaniu?

Futbologia Przemka Ofiary. Tomaszewski o transferze Wojciecha Szczęsnego?

Jan Tomaszewski skomentuje nie tylko najnowsze informacje dotyczące Wojciecha Szczęsnego, ale wypowie się również na temat zbliżającego się zgrupowania reprezentacji narodowej. Czy Michał Probierz postawi na powrót Szczęsnego do kadry? Czy byłaby to dobra decyzja?

Futbologia Przemka Ofiary z Janem Tomaszewskim już w poniedziałek 30 września o 13:00.