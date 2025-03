i Autor: AP PHOTO FC Barcelona, Robert Lewandowski

Lewandowski w "XI"

Zwrot akcji w sprawie Roberta Lewandowskiego! Hiszpanie nie ma co do tego wątpliwości. Wielki powrót

Robert Lewandowski to bez wątpienia główny filar reprezentacji Polski, a także jeden z głównych bohaterów Barcelony. 36-latek od zgrupowania kadry nie rozegrał pełnego spotkania. W ostatnim starciu z Osasuną wszedł na 23 minuty, co wystarczyło, aby zdobył bramkę. Hiszpańskie media nie przewidują innego scenariusza niż powrót Polaka do podstawowej jedenastki w meczu Barcelony z Gironą.