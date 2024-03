Adam Buksa podbija Turcję, zostanie tam na kolejny sezon? Reprezentant Polski wyjawił, co się musi stać, trudny temat!

Nie wie, gdzie będzie grał

Napastnik kadry jest piłkarze RC Lens. Francuski klub wypożyczył do do Antalyasporu. Dla tureckiego klubu zdobył 13 bramek. Czy po sezonie wróci do Francji, czy jednak zostanie w Turcji? - Moi agenci są w kontakcie zarówno z Antalyasporem, jak i RC Lens - powiedział Adam Buksa w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Na dziś nie wiem, gdzie będę grać w przyszłym sezonie. Antalyaspor ma opcję wykupu, z której prawdopodobnie nie będzie w stanie skorzystać. Mimo że bardzo by tego chcieli, natomiast ta opcja jest na tyle wysoka, że będzie to bardzo ciężkie do udźwignięcia dla Turków. Myślę, że Lens chce odzyskać coś w granicach tego, co zainwestowało - zdradził.

Marzy o klubie z TOP 5

Gwiazdor Antalyasporu uważa, że stać go na występy w zespole z najlepszych lig w Europie. - Chciałbym grać w klubie, który bije się o najwyższej cele w swojej lidze - tłumaczył Buksa w Canal+ Sport. - Idealnie byłaby tutaj liga z TOP 5, ale nie wykluczam też innych kierunków. Dla mnie zawsze priorytetem jest gra w dobrze poukładanym klubie, który gra ofensywną piłką. Oczywiście Lens do takich należy, co dobitnie pokazał poprzedni sezon. To był naprawdę historyczny sezon w wykonaniu Lens. Ze względu na moją kontuzję i duży rozbrat z piłką w tamtym sezonie nie miałem możliwości zagrać więcej niż kilka meczów i to takich ogonów. W między czasie zespół też się zmienił w takim kontekście, że trener stawia na inny typ napastnika z przodu. Jakbym miał stawiać, to w przyszłym sezonie nie będę grał w RC Lens - zaznaczył Buksa w rozmowie w Canal+ Sport.

