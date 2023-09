Adam Nawałka o wspólnej kolacji kadrowiczów. Znamienne słowa o atmosferze w zespole. Ma spore wątpliwości

Ojciec Grzegorza Krychowiaka wzruszony do łez w rozmowie z „Super Expressem”. Edward Krychowiak przypomniał najważniejsze momenty z kariery syna: Ile on radości nam dał...

Adam Nawałka przed siedmioma laty odniósł z reprezentacją największy sukces w historii jej startów w finałach Euro. Polacy awansowali do ćwierćfinału przygrywając w nim po rzutach karnych z późniejszym mistrzem Europy, Portugalią. Obecnie reprezentacja jest w bardzo trudnej sytuacji, żeby w ogóle dostać się do turnieju finałowego, rozgrywanego w przyszłym roku w Niemczech. Nawałka twierdzi, że mimo zmiany pokoleniowej drużyna narodowa wciąż ma duży potencjał.

„Super Express”: Awansujemy do finałów Euro?

Adam Nawałka: Zawsze trzeba być optymistą. Przed wyjściem na boisko należy przygotować drużynę pod względem mentalnym i taktycznym. Musi być wyrazisty przekaz selekcjonera na funkcjonowanie reprezentacji na boisku i poza nim. Ta drużyna potrzebuje odnowy i wierzę, że nowy selekcjoner sobie poradzi, i jego kompetencje będą wystarczające, aby drużynę narodową odbudować. Wszystko jak zawsze w piłce zweryfikuje boisko.

- Dużo złego działo się wokół reprezentacji poza boiskiem, począwszy od afery premiowej. Jak to naprawić?

- Nie chcę się stawiać w roli podpowiadającego Michałowi, ale skoro padło takie pytanie, to przypomnę najważniejsze aspekty zarządzania kryzysem. Jeśli jest problem to trzeba go sygnalizować i mówić o tym co złe, a nie udawać, że jest dobrze. Ale najważniejsze sprawy dotyczące drużyny powinny być rozwiązywane we własny gronie. Czasy się zmieniają, trzeba mieć kontakt z światem, być otwartym na social media, ale było, jest i będzie, że to co dzieje się w szatni, to zastaje w szatni. W ten sposób buduje się wzajemne zaufanie i morale zespołu. Jeżeli pierze się brudy na forum publicznym, ma to przełożenie na mecze. W trudnych momentach, nie mówiąc o straconym golu, drużyna się załamuje i nie ma ducha walki. Jedna kolacja tego nie zmieni, bo odbudowa morale zespołu to dłuższy i ciągły proces.

Cezary Kucharski zna Michała Probierza od wielu lat. Te cechy powinny pomóc nowemu selekcjonerowi w pracy

- Jest niedobra atmosfera wokół Roberta Lewandowskiego, również z powodu udzielonego wywiadu. Sam powiedział, że zadecyduje o swojej przyszłości przed finałami Euro w Niemczech, tyle, że możemy tam nie pojechać...

- Nie odbieram wypowiedzi Roberta, jako sygnałów o zakończeniu kariery w kadrze. Zadaniem selekcjonera jest wykorzystanie potencjału każdego zawodnika, dlatego dziwią mnie komentarze czy opinie, żeby nie powoływać Roberta albo odebrać mu opaskę kapitańską. Dla mnie są to sugestie nie na miejscu. Byłem trochę w podobnej sytuacji, gdy przejmowałem reprezentację w 2013 roku. Pojawiały się podobne głosy odnośnie Lewandowskiego i kilku innych piłkarzy, bo wiadomo w jakiej sytuacji była reprezentacja - na 70. miejscu albo i dalej w rankingu FIFA. Źle się działo i kibice odwrócili się od kadry, Trzeba było odbudować te relacje z kibicami, ale to mogły zrobić tylko dobre wyniki. Żeby były wyniki, trzeba było odbudować atmosferę w zespole i wtedy dopiero to koło zamachowe ruszyło.

- To co z tym Lewandowskim. Co powinien zrobić Michał Probierz?

- Ze wszystkimi zawodnikami selekcjoner powinien mieć doskonałe relacje. Robert jest niezwykle wartościowym zawodnikiem, w dalszym ciągu z olbrzymimi potencjałem do wykorzystania. Wiele może jeszcze dać drużynie narodowej. Strategia gry powinna uwzględniać potencjał Lewego poprzez przygotowanie taktyki uwzględniającej jego walory. Trzeba wykorzystać wiedzę Roberta i doświadczonych zawodników i dużo z nimi rozmawiać. Choć wiadomo, że to selekcjoner jest odpowiedzialny za ostateczne decyzje dotyczące selekcji, jak i taktyki.

- Jednego z doświadczonych zawodników już zabraknie, bo Grzegorz Krychowiak ogłosił zakończenie gry w kadrze. Jest pan zaskoczony?

- Trzeba uszanować decyzję Grzegorza. Był wybitnym zawodnikiem, skoro tylko sześciu w historii naszej piłki osiągnęło 100 lub więcej występów w reprezentacji. Był jednym z najlepszych zawodników na pozycji numer 6 nie tylko za mojej kadencji. Zawsze można było na niego liczyć pod względem wykonania założeń taktycznych. Udało mi się dotrzeć w kwestiach taktycznych do niego i był jednym z najlepszych na swojej pozycji podczas najbardziej udanej dla nas imprezy, czyli finałów Euro 2016.

- Jaki jest potencjał obecnej reprezentacji, bo wielu uważa, że pan miał lepszych zawodników?

- Wygląda to bardzo obiecująco pod względem potencjału naszych piłkarzy. Jest grupa starszych i doświadczonych piłkarzy z umiejętnościami i młodych chłopaków z ambicjami, którzy już grają w dobrych klubach. W drużynie to najlepszy mix – doświadczeni wciąż z ambicjami i „Młode wilki” które będą gryźć trawę i walczyć do upadłego. Dajmy szansę tej drużynie i trzymajmy za nią kciuki.

