Arkadiusz Milik był o krok od rezygnacji z gry w reprezentacji Polski! Zaskakujące doniesienia, wszystko z powodu jednej osoby

Choć reprezentacja Polski na zakończonym niedawno mundialu dotarła do 1/8 finału, Arkadiusz Milik z pewnością nie mógł zaliczyć tego turnieju do udanych. Snajper Juventusu tylko raz wyszedł na murawę w podstawowej jedenastce, nie potrafił trafić do siatki rywali. Najwyraźniej nie po drodze było mu także z selekcjonerem. Do tego stopnia, że 28-latek w przypadku pozostania Czesława Michniewicza na stanowisku miał poważnie rozważać rezygnację z gry w kadrze!