Arkadiusz Milik skończył 30 lat. Dostał wielką porcję motywacji na dalszą karierę, namiętne chwile z ukochaną [GALERIA]

- Wszystkiego najlepszego dla miłości mojego życia – napisała „Agatycze” prezentując zdjęcia namiętnych pocałunków z piłkarzem. Tworzą parę od co najmniej dwóch lat. Wcześniej Milik był związany bardzo długo z Jessicą Ziółek, której się oświadczył. W podobnej sytuacji była Sieramska, zaręczona z Michałem Łaszkiewiczem, znanym jako W.E.N.A - w branży muzycznej. Do ślubu nie doszło, a Agata Sieramska rozstała się z raperem po kilku latach. Obecnie Milik i Sieramska tworzą szczęśliwą parę, co wielokrotnie pokazują w mediach społecznościowych.

Urodzinowych całusów od partnerki było zapewne dużo więcej niż goli napastnika w tym sezonie. W 24. meczach Serie A Milik tylko dwa razy trafił do siatki. Na gola w reprezentacji czeka od czerwca ubiegłego roku, kiedy to trafił w meczu z Mołdawią, przegranym przez Polskę w kompromitujący sposób 2:3. Niewykluczone, że napastnik Juventusu na kolejnego gola w Biało-czerwonych barwach poczeka jeszcze dłużej, bo według nieoficjalnych informacji, selekcjoner Michał Probierz zamierza go pominąć w kadrze na baraże do Euro. Być może pocałunki od ukochanej pozwolą 72-krotnemu reprezentantowi Polski odzyskać skuteczność.

