Auto matki Lewandowskiego trafiła na sprzedaż! Piękna sztuka, trzeba wydać niemałą fortunę

Robert Lewandowski może poszczycić się wspaniałymi samochodami, które są luksusowe i pokazują duży gust zawodnika Barcelony co do motoryzacji. Wiele osób może zastanawiać się, jak wygląda auto, którym porusza się mama kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Okazuje się, że pojazd należący do Iwony Lewandowskiej został wystawiony na sprzedaż. Aby nabyć samochód musimy wydać niemałą fortunę!

Tak wygląda auto mamy Lewandowskiego. Aby je kupić, trzeba wydać fortunę!

Robert Lewandowski uwielbia dobre i drogie samochody. Okazuje się, że dobrze wozi się także jego mama. Na sprzedaż trafiło właśnie auto należące do Iwony Lewandowskiej i jest to samochód Audi Q3 Sportback z 2020 roku. Przebieg samochodu wynosi 70 tysięcy kilomegtrów. Pojazd wyposażony jest w sportowy pakiet stylisttcznt S Line, nagłośnienie firmy Bang&Olufsen, czy panoramiczny szklany dach. Wszystko napędzane jest 2 litrowym silnikiem benzynowym o mocy 245 km. Pojazd ma 7-biegową skrzynię dwusprzęgłową S tronic. Mimo że pojazd w dokumentach należał do Roberta Lewandowskiego, to faktycznie poruszała się nim Iwona Lewandowska.

Samochód został wyceniony na kwotę 170 tysięcy złotych. Jest to bardzo duża kwota jak na używane auto, ale jeszcze kilka lat temu, bez dodatków, kosztowało ponad 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o obecną cenę salonową, bez dodatków, koszt tego samochodu do 161 tysięcy 600 złotych.