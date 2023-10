Aż smutno, gdy zobaczy się, jak Polacy potraktowali Wojciech Szczęsnego. Brutalna weryfikacja

Błaszczykowski nie pozostawił złudzeń, co myśli o Zielińskim. Szczerze skomentował decyzję Probierza, nie pozostawił pola do dyskusji

Wojciech Szczęsny totalnie przestał to ukrywać. Obwieścił to publicznie. Wówczas odejdzie z reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny ratował swoich kolegów wielokrotnie. Niektóre z jego występów obrosły już legendą. Fani doskonale pamiętają choćby spotkanie z Niemcami na PGE Narodowym, gdy pod wodzą Adama Nawałki biało-czerwoni wygrali 2:0. Jednak futbol to jedno, a aktorstwo to drugie. Wielkie gwiazdy sportu nierzadko pojawiają się na ekranach i w przypadku golkipera naszej drużyny narodowej nie jest inaczej. W każdej z dotychczasowych produkcji ze swoim udziałem Szczęsny grał samego siebie. Jednak jego występy przed kamerami nie zostały pozytywnie ocenione przez rodaków na branżowym portalu filmweb.pl. Wskazuje na to nota dla bramkarza Juventusu jako aktora.

Wymowny wpis Roberta Lewandowskiego w sprawie wyborów w Polsce! Skierował te słowa do swoich fanów

Wojciech Szczęsny w filmach

Na Filmwebie można znaleźć informację, że Wojciech Szczęsny wystąpił do tej pory w czterech produkcjach, które pojawiały się na małych i dużych ekranach. Co ciekawe, wszystkie z nich są dokumentami. W 2012 roku pojawiły się z jego udziałem filmy o tytułach "Eurowzięci" oraz "Będziesz legendą, człowieku". Trzy lata później premierę miał "Początek", a w 2023 roku Szczęsny wziął udział w scenach do "Lewandowski - Nieznany". Jak ocenili go rodacy? Bardzo przeciętnie.

Cristiano Ronaldo dostanie 99 batów za cudzołóstwo?! Muzułmanie wydali wyrok!

i Autor: Filmweb Wojciech Szczęsny i oceny na Filmwebie

Słabe oceny dla Szczęsnego od Polaków

Zazwyczaj w sieci mówi się, że oceny niższe od "7" na Filmwebie nie świadczą najlepiej o aktorach lub samych filmach. W przypadku Szczęsnego nie są to pojedyncze noty. Na portalu można zauważyć, że jego aktorskie umiejętności oceniło już ponad 40 osób. Średnia not to 6,1, co nie stawia go w gronie czołowych aktorów znad Wisły. Być może jednak golkiper nie powiedział jeszcze ostatniego słowa przed kamerami. Niskie dotychczasowe oceny są o tyle smutne, że Szczęsny nie jest profesjonalnym aktorem i z pewnością na docenienie zasługuje fakt dużej odwagi, by wziąć udział w kilku produkcjach, nawet jeśli były to dokumenty.