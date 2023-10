Wymowny wpis Roberta Lewandowskiego w sprawie wyborów w Polsce! Skierował te słowa do swoich fanów

Dla wielu osób uczestniczenie w wyborach i oddanie swojego głosu to kwestia obywatelskiego obowiązku i jak się okazuje, do tej grupy zalicza się również Iga Świątek, która postanowiła zwrócić się do swoich fanów w sprawie wyborów parlamentarnych, które odbędą się 15 października. Najlepsza polska tenisistka tym samym dołączyła do grona gwiazd sportu i osób związanych ze sportem, które zabrały głos w tej sprawie na chwilę przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, chociażby obok Anny Lewandowskiej. Fani Roberta Lewandowskiego również mogli przeczytać na jego Instagramie post dotyczący zbliżających się wyborów.

Robert Lewandowski zabrał głos tuż przed ciszą wyborczą! Zwrócił się do internautów w wymownych słowach

Kapitan reprezentacji Polski, który nie mógł pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski ze względu na swoją kontuzję postanowił w jednym poście odnieść się do meczu Polska - Mołdawia oraz wyborów parlamentarnych, mobilizując swoich fanów do tego, aby najpierw w niedzielę poszli do urn wyborczych, a później kibicowali kadrze biało-czerwonych w walce o awans na Euro 2024.

- W niedzielę wszystko będzie zależało od nas, nie tylko na boisku. Każdy głos ma znaczenie. Każdy jest równie ważny. #Wybory2023 A wieczorem całym sercem wspierajmy Reprezentację Polski! - napisał w mediach społecznościowych Robert Lewandowski zwracając się do swoich fanów na Instagramie.