Bartosz Bereszyński wymienił plusy w grze kadry. Padły słowa o zasuwaniu, wsparciu i dążeniu w jednym kierunku

Stałe fragmenty potrafią decydować o losach spotkania

Polski zespół zaskoczył rywala, bo w ciągu trzydziestu minut strzelił trzy gole. W drugiej połowie na boisku zameldował się Bartosz Bereszyński, który zastąpił Sebastiana Walukiewicza, strzelca pierwszego gola w tym spotkaniu. - Trener przykładał na to dużą uwagę - powiedział Bartosz Bereszyński. - Myślę, że takie bardzo uproszczone schematy to jest to. Nic więcej nie potrzeba. To jest 80 procent sukcesu. Najmniejszy na boisku Kacper Urbański prawie doszedł do tej piłki głową. gdzieś ją dotknął, a później Sebastian Walukiewicz strzelił gola. To pokazuje, że nie trzeba mieć dwóch metrów, ale dobrze dograna piłka, odpowiednie wbiegnięcie i można zdobywać bramki. To jest na pewno duży plus. Mamy bardzo dobry piłkarzy, którzy potrafią to robić, czy to z lewej, czy z prawej nogi. Jest kilka tych rozwiązań. W dzisiejszym futbolu to jest super informacja dla nas, bo wiemy, jak stałe fragmenty potrafią decydować o losach spotkania - analizował.

Bartosz Salamon o jakości Ukrainy i błędzie reprezentacji Polski. Tak kadrowicz zareagował na stratę gola

Widać, że idzie ku lepszemu

Obrońca Empoli jest optymistą przed występem na mistrzostwach Europy. - To będzie mój czwarty turniej - przypomniał Bereszyński. - Inny czas dla każdej reprezentacji. Myślę, że jeśli chodzi o trud, o dostanie się na turniej, w ciężkich okolicznościach, budowanie nowego zespołu, scalanie go, to jest to najfajniejsza ekipa pod takim względem. Widać, że coś się narodziło. Dwumecz barażowy scalił tę drużynę. Widać, że to idzie ku lepszemu, że jest zgrana ekipa, w której każdy z nas, jeden za drugiego będzie zasuwał na boisku. Widać, że każdy z nas chce być lepszą wersją siebie, żeby dać tej reprezentacji jak najwięcej. Mamy wspólny cel. Widać, że wszyscy patrzy w jednym kierunku. Można czuć wsparcie kolegi za plecami - dodał obrońca kadry.

Adam Buksa o dobrym prognostyku po Ukrainie. Tak ocenił nowy narybek w kadrze

RAZ!DWA!TRZY!I jedna dla rywali...Tak wyglądał mecz z Ukrainą przed EURO 2024! 😎 pic.twitter.com/EaXDrJ7j9o— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 8, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej