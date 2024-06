Bartosz Salamon o jakości Ukrainy i błędzie reprezentacji Polski. Tak kadrowicz zareagował na stratę gola

Michał Probierz odkrył karty! Kadra na Euro 2024 już znana, wiadomo, kto nie pojedzie do Niemiec

Po spotkaniu trener Michał Probierz powołał kadrę na EURO. Znalazł się w niej Bartosz Salamon, który rozegrał cały mecz z Ukrainą. Pod koniec pierwszej polowy obrońca Lecha dał się wymanewrować i Artem Dovbyk strzelił gola dla Ukrainy. Obrońca Lecha tak zareagował na stratę bramki przez Biało-czerwonych.

Zdawał sobie sprawę, że w tej sytuacji polska obrona powinna zachować się zupełnie inaczej. Wskazał, co poszło nie tak i dlaczego daliśmy się wyprowadzić w pole przez króla strzelców ligi hiszpańskiej. - Trzeba to przeanalizować na spokojnie - powiedział Bartosz Salamon. - Mam wrażenie, że to był moment, gdy byliśmy chwilę zmęczeni jako zespół. Byliśmy za szeroko ustawieni i wtedy te odległości między nami były za duże. Ukraina ma wielką jakość i tę przestrzeń wykorzystała. W takim momencie czas zdać sobie sprawę, że trochę nie jesteśmy kompaktowi. Musimy trochę podejść bliżej, aby zapobiec takiej sytuacji. Czasem fajnie w takim meczu robić błędy, że potem nie robić ich w tych najważniejszych - dodał obrońca kadry, który pojedzie na EURO.

