i Autor: Cyfrasport Reprezentacja Polski

Urazy piłkarzy

Arkadiusz Milik przejdzie zabieg, a co ze zdrowiem innych kadrowiczów? Tak wygląda raport medyczny w reprezentacji Polski

Arkadiusz Milik wrócił do kadry i liczył na to, że zdoła wywalczyć miejsce na mistrzostwa Europy. Jednak nie pojedzie na EURO. Wszystko za sprawą ogromnego pecha. Napastnik Juventusu doznał kontuzji kolana. Arkadiusz Milik wypadł z kadry, a co ze zdrowiem innych kadrowiczów? Z bólem boisko opuścił także m.in. Taras Romanczuk. Tak wygląda raport medyczny w reprezentacji Polski.