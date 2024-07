Będzie zwrot w sprawie reprezentacyjnego napastnika Biało-Czerwonych? Włoski klub nie odpuszcza, jest jeden problem w negocjacjach

To największa piłkarska nadzieja Biało-Czerwonych na najbliższe lata. Sposób myślenia tego chłopaka musi się podobać!

Świderski, zbierający w Major League Soccer świetne recenzje, nigdy nie krył chęci ponownej gry w Europie. W Weronie jego „liczby” jednak nie powalały: ledwie 496 minut w 15 grach ligowych, do tego raptem dwa gole. Wszystko to sprawiło, że już w maju dyrektor włoskiego klubu, Sean Sogliano ogłosił, iż Hellas nie skorzysta z klauzuli definitywnego wykupu – za 6 mln euro - polskiego snajpera, którego kontrakt w USA ważny jest jeszcze do końca grudnia 2025.

Po EURO napastnik wrócił więc do Charlotte FC, by – po nadrobieniu „zaległości treningowych” z zespołem – zagrać w miniony weekend przeciwko Austin FC i okrasić swój występ golem z rzutu karnego. To była jego 23. bramka na amerykańskich boiskach w grach o punkty MLS.

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 match back and his 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 goal of the season. Just Karol Swiderski things.😮‍💨 pic.twitter.com/vrLpXYWe6M— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 21, 2024

Będzie zwrot w sprawie Karola Świderskiego? Włoski klub nie odpuszcza, jest jeden problem w negocjacjach

I niewykluczone, że… ostatnia. Włoscy działacze podjęli bowiem kolejne rozmowy z amerykańskim klubem na temat zmiany barw przez Karola Świderskiego. Są mocno zainteresowani jego angażem, jest jednak jeden problem w negocjacjach. Hellas Werona zainteresowana jest ponownym wypożyczeniem Polaka. Charlotte gotów jest na owo rozwiązanie, ale z zapisem o obligatoryjnym wykupie zawodnika przez Włochów po zakończeniu transferu czasowego.

Na razie sprawa nie została sfinalizowana, choć – wobec nieznacznej, jak się wydaje – różnicy zdań nie można wykluczyć, że Świderski już niebawem na europejskie areny piłkarskie wróci. Serie A rozpoczyna sezon w połowie sierpnia.

🚨| Talks in progress for Karol #Swiderski’s return to #HellasVerona from #CharlotteFC on loan with the option to buy 🗣️🇵🇱🔍 #CLTFC ask an obligation to give their green light - The intermediary Alberto Faccini is at work to try to finalize the deal.[h/t: @NicoSchira] https://t.co/mFOeSJJ7BS— The North Insiders |  (@TheNorthInsider) July 24, 2024