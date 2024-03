Bilety na EURO wyprzedane! Internauci są wściekli, dobitne komentarze na mediach społecznościowych!

Reprezentacja Polski awansowała do mistrzostw Europy. co znaczy, że już dziś - 28 marca 2024 roku - ruszyła sprzedaż biletów na finały europejskiego czempionatu w Niemczech. Kibice kadry nie zawiedli i wykupili w pośpiechu wszystkie możliwe wejściówki, które UEFA przeznaczyła dla kibiców kadry! Cześć fanów wściekła się na to, że wejściówki sprzedały się tak szybko, o czym świadczą komentarze w internecie.

Nie ma już biletów na EURO! Szybka sprzedaż biletów na finały

Okazuje się, że bilety rozeszły się wręcz niezwykle szybko, co wzbudziło duże emocji części komentujących w internecie.

- Nienawidzę takich osób, co nagle polubiły kadrę Probierza i nagle fanki kupują bilety, odbierając możliwość kupienia ich takim jak ja", "to są jaja z tymi biletami" - piszą fani na mediach społecznościowych.

Sytuację podłapały także media społecznościowe Korony Kielce i Pogoni Szczecin, które prześmiewczo potraktowały całą sytuację.

- I to bez błędów technicznych. Bilety na #KORSTM dostępne dostępne na: http://bilety.korona-kielce.pl - piszą przedstawiciele Korony Kielce.