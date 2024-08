Boniek ma specjalne życzenie względem Szczęsnego. Może zaskakiwać! Jasne stanowisko!

Michał Probierz z pewnością tego podczas finałów EURO nie odpuści, powiedział to jasno. „Nikogo pytać się nie będę”

Wojciech Szczęsny wprawił w zaskoczenie wszystkich fanów polskiej piłki. Dotychczasowy gracz reprezentacji Polski i Juventusu Turyn zakończył karierę. Zbigniew Boniek nie jest w stanie uwierzyć w to, że zawodnik podjął się sportowej emerytury i ma nadzieję, że piłkarz jeszcze przemyśli swoją decyzję.

Wojciech Szczęsny zakończył karierę. Zbigniew Boniek komentuje i ma specjalne życzenie

Jak powiedział Boniek w rozmowie z kanałem "Prawda Futbolu" na platformie YouTube, nie uważa, że decyzja podjęta przez Szczęsnego była najlepsza. Ba, były szef PZPN uważa, że zawodnik powinien zrewidować swoje plany i jeszcze wróci do regularnego grania w piłkę nożną.

- Dopiero czas pokaże, czy to była słuszna i przemyślana decyzja (...) Życzę mu, żeby był może jak każdy dobry bokser, który kończy karierę, a po trzech czy czterech miesiącach chce wracać na ring. Uważam, że Wojtek ma absolutnie najlepszy czas do grania w piłkę. 34-37 lat dla bramkarza to są najlepsze lata - - powiedział Boniek w rozmowie z programem "Prawda Futbolu".