Brutalna ocena Grzegorza Krychowiaka. Gdyby nie Lewy, nie byłoby go w kadrze? Zaskakująca opinia

Zapamiętajcie tego młodzieńca. To on może być objawieniem w polskim futbolu

Fernando Santos coraz baczniej musi przyglądać się kandydatom do gry w reprezentacji Polski. Pod koniec marca biało-czerwoni rozegrają prawdopodobnie najtrudniejszy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata, bo w Pradze zmierzą się z Czechami, a więc teoretycznie najmocniejszym rywalem w grupie. Dużo znaków zapytania pojawia się wokół nazwisk, jakie może powołać na marcowe spotkania Santos i czy zdecyduje się na skreślenie, któregoś z doświadczonych zawodników.

Krychowiak nie nadaje się do kadry? Były reprezentant ostro o zawodniku

Dyskusja toczy się m.in. wokół Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik wciąż jest jedną z kluczowych postaci biało-czerwonych, ale trudno nie odnieść wrażenia, że nie daje kadrze tyle samo, co jeszcze parę lat temu. Dlatego pojawiają się głosy, że nie powinien dostać powołania. Podobnego zdania jest były reprezentant Polski, Henryk Wawrowski. - Powinno się mu już podziękować za grę w kadrze. Oczywiście należy go godnie pożegnać, bo to zasłużony piłkarz dla reprezentacji, ale jego czas minął. Na tę chwilę nie nadaje się do gry na takim poziomie. Dalej jest waleczny, ale z jego postawy niewiele wynika. Jeśli Santos będzie sam decydował o powołaniach to sądzę, że "Krycha" nie będzie grał w jego zespole. W pewnym momencie kariery trzeba wiedzieć kiedy należy odejść - ocenił w rozmowie z TVP Sport.

Co więcej, Wawrowski wbił szpilkę również Robertowi Lewandowskiemu. 73-latek uważa, że kapitan kadry miał ogromny wpływ na skład drużyny i stwierdził, że atmosfera w kadrze tylko pozornie jest dobra. - Na pozór atmosfera w reprezentacji jest niczego sobie, ale w rzeczywistości wydaje mi się, że jej nie ma. Nie dostrzegam czegoś takiego, że panuje w niej przekonanie – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Coś mi podpowiada, że w niektórych przypadkach jest tak, że jedni czyhają na to, że komuś coś nie wyjdzie. Na pewno nie jest tak, że wszyscy poszliby za sobą w ogień. I tutaj kapitan powinien odegrać istotną rolę. Jeżeli ktoś jest w słabej formie to nie powinien grać. Podejrzewam też, że to właśnie Lewandowski w dużej mierze ustalał skład. Dlatego grał Krychowiak - uważa Wawrowski.

Sonda Czy Grzegorz Krychowiak powinien grać w pierwszym składzie reprezentacji Polski? Tak Nie