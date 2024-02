Byłby postrachem Polaków na Euro, ale ma wielkiego pecha. Koszmarne kontuzje

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w meczu SC Freiburg z Eintrachtem Frankfurt. W rywalizacji w ramach 22. kolejki Bundesligi padło sześć bramek, mecz zakończył się remisem 3:3. Austriak został zmieniony już w 11. minucie. Od razu było jasne, że jest poważnie kontuzjowany. Badania to potwierdziły. 26-latek zerwał więzadła krzyżowe i poboczne w prawym kolanie.

ZOBACZ: Tak Kosta Runjaić zareagował na wpadkę wicemistrza Polski. Trener Legii mówi o bitwie i świadomości celu

Kalajdzic zawodnikiem Eintrachtu dopiero od kilku tygodni. Został wypożyczony z Wolverhampton Wanderers, zdołał zagrać tylko w pięciu meczach. Jest mało prawdopodobne, by wystąpił w kolejnych spotkaniach. Ominie go zapewne odbywające się w Niemczech Euro, zaplanowane na przełomie czerwca i lipca. Co gorsza - dla zawodnika jest to trzecia kontuzja w ciągu pięciu lat. W reprezentacji Austrii zagrał 19 występów, miał spore szanse na powołanie do drużyny.

Kalajdzic po raz pierwszy zerwał więzadła w sezonie 2019/20, kontuzja powtórzyła się na początku sezonu 2022/23. W obu przypadkach wrócił po około dziewięciu miesiącach. Tym razem może być podobnie.

ZOBACZ: Zaskakują w lidze i jeszcze się wzmacniają. Piłkarz z doświadczeniem w Europie zagra w Stali Mielec