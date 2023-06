Były klub pamięta o pożegnalnym meczu Kuby Błaszczykowskiego. Wzruszające słowa kibiców, legenda na zawsze

Na oficjalnym koncie twitterowym klubu z Dortmundu pojawił się wpis. - 109. reprezentacyjny mecz będzie jego ostatnim: Legenda BVB „Kuba” po raz ostatni zagra dziś wieczorem w reprezentacji Polski w meczu z reprezentacja Niemiec – czytamy. Kuba trafił do Borussii z Wisły Kraków w lipcu 2007 roku. W barwach BVB sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo Niemiec i raz po Puchar Niemiec. W sezonie 2012/13 Borussia z Błaszczykowskim, a także Robertem Lewandowskim i Łukaszem Piszczkiem doszła do finału Ligi Mistrzów.

Dzięki temu i występom przez dziewięć lat w BVB do 2016 roku zyskał miano legendy klubu. Świadczą o tym komentarze kibiców pod wpisem na Twitterze. - „Dzięki, Kuba! Mistrz Niemiec na zawsze!”. „Status legendy”. Inne wpisy nawiązują do osobowości i charakteru Błaszczykowskiego. „Od lat wzór do naśladowania w sporcie!”. „Był i zawsze będzie człowiekiem serca” – czytamy. Pojawiły się i komentarze z mała dozą humoru. - "To jedyny powód, dla którego obejrzę mecz". Błaszczykowski rozegrał 253 oficjalne mecze w barwach Borussii, w tym 235 w Bundeslidze. Strzelił w nich 28 goli i miał 46 asyst.

👋🇵🇱 Das 1𝟎𝟗. Länderspiel wird sein letztes sein: BVB-Legende #Kuba wird heute Abend beim Spiel gegen das @DFB_Team ein letztes Mal für die polnische Nationalmannschaft auflaufen. pic.twitter.com/VgKMgAHN7A— Borussia Dortmund (@BVB) June 16, 2023