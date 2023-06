Były kolega Jakuba Błaszczykowskiego wprost o jego występie! Niemiec był mocno zaskoczony, nie krył zdziwienia

Reprezentacja Polski przed walką o punkty w ramach eliminacji mistrzostw Europy rozegrała towarzyskie spotkanie z Niemcami. Podczas tego meczu wszyscy kibice byli świadkami szczególnego wydarzenia związanego z Jakubem Błaszczykowskim. 37-latek postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną i w związku z tym rozegrał podczas tego starcia symboliczne 16 minut i został zmieniony przez Michała Skórasia. Kibice na PGE Narodowym podziękowali pomocnikowi za dotychczasowe występy, nie zabrakło emocji oraz łez przy ostatnim zejściu do tunelu Błaszczykowskiego.

Kolega Błaszczykowskiego wprost o jego ostatnim występie! Gundogan nie był tego świadomy

Na temat ostatniego występu Błaszczykowskiego wypowiedział się jego były kolega z klubu - Ilkay Gundogan na kanale "Łączy nas piłka". - Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, bo do dzisiejszego poranka nie wiedziałem, że to będzie ostatni mecz Kuby w reprezentacji. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że od kilku lat jest już na emeryturze i nie gra w piłkę. Wydaje mi się, że było to dzisiaj widać na boisku, po 10-15 minutach był dość mocno zmęczony. Nie jestem przyzwyczajony do takiego widoku, bo gdy graliśmy razem, zawsze był pełnym energii, rozbieganym zawodnikiem, grającym na wysokiej intensywności. Widać było, że nieco się postarzał, to było całkiem zabawne - powiedział reprezentant Niemiec.

- To był dla nas fantastyczny czas, pełen sukcesów. Dzielimy razem niezwykłe wspomnienia z boiska. Nie widziałem go już od dłuższego czasu, więc fantastycznie było móc ponownie się spotkać. On był częścią magicznej polskiej trójki z Dortmundu, razem z "Piszczem" i "Lewym". Jestem dumny i czuję się uprzywilejowany, że mogłem grać z nim w jednej drużynie - zaznaczył Gundogan.

Błaszczykowski w reprezentacji Polski rozegrał 109 spotkań, w których 21 razy wpisał się na listę strzelców.