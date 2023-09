Były reprezentant Polski brutalnie przejechał się po kadrze. Zdecydowany głos ws. nowego selekcjonera

Dariusz Szpakowski nie wytrzymał w sprawie Lewandowskiego. Ten pomysł go rozwścieczył, wprost powiedział, że to chore

W rozmowie ze Sportowymi Faktami Kosowski bardzo krytycznie wypowiedział się o obecnym stanie kadry: „Szczerze, to jest mi obojętne, kto zostanie selekcjonerem, bo nic się w naszej reprezentacji nie zmieni. Dlaczego? Bo nie ma czasu na eksperymenty. Trzeba ratować, co się da i to zawodnikami, którzy zawalili poprzednie mecze. Trzon zespołu musi zostać, ale w dalszej perspektywie zmiany są konieczne. Jeżeli zawodnik ma na swoim koncie 30 lub 40 meczów w kadrze, a pamiętamy tylko jeden dobry, to pora szukać dalej”.

Kamil Kosowski brutalnie o reprezentacji Polski

Kosowski poruszył jednak potencjalne kandydatury: „Każdy ma swoje zalety, jednak Marek Papszun pracował dotąd tylko w jednym miejscu. Oczywiście musiał radzić sobie w różnych warunkach, w niższych ligach, jednak miał do czynienia z jednym szefem, trochę w klimacie cieplarnianym. Natomiast Michał Probierz przerobił polskie piekiełko. Przemielił naszą ligę w każdy możliwy sposób. Pracował z wieloma piłkarzami, prezesami, popełnił dobre i złe decyzje. Ma bardzo duże doświadczenie”.

Kamil Kosowski to były pomocnik i 52-krotny reprezentant kraju. Występował w barwach Polski między innymi podczas mistrzostw świata w Niemczech w 2006 roku. W trakcie kariery trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w barwach Wisły Kraków, do których dorzucił mistrzostwo Cypru z Apoelem Nikozja.