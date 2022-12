Były reprezentant Polski domaga się zmiany selekcjonera. Wskazał konkretne nazwiska, polscy kibice byliby wniebowzięci

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Historyczny wynik, który odebrany został z rozczarowaniem

Dla reprezentacji Polski awans z grupy na mistrzostwach świata był pierwszym takim wyczynem od 1986 roku. Pomimo tego w Polsce roiło się od głosów krytyki, spowodowanej bardzo defensywnym, topornym stylem gry prezentowanym przez naszą drużynę. W 1/8 finału przeciwko Francji wyglądało to już zdecydowanie lepiej, ale selekcjoner Czesław Michniewicz wciąż nie ma w kraju najlepszej prasy. Wpływ na to z pewnością miały także wypowiedzi piłkarzy, którzy po zakończeniu starcia z „Trójkolorowymi” wprost mówili o tym, że nie podoba im się defensywny styl gry preferowany przez Michniewicza. To natychmiast uruchomiło z kolei lawinę plotek odnośnie przyszłości 52-latka.

„Kowal” jak zwykle kontrowersyjny

Za zmianą selekcjonera jest także były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk. „Marcelo Bielsa i Roberto Martinez,to są dwie dobre kandydatury na przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. 30 rządowych baniek powinno starczyć” – napisał na Twitterze. Jest to oczywiście nawiązanie do poniedziałkowej sytuacji, dotyczącej rzekomej premii wynoszącej 30 mln zł, którą premier Mateusz Morawiecki miał obiecać naszym piłkarzom za wyjście z grupy podczas katarskiego mundialu. Trzeba jednak przyznać, że gdyby któryś z kandydatów zaproponowanych przez „Kowala” faktycznie objął stery w reprezentacji Polski, byłaby to dla wszystkich kibiców fantastyczna wiadomość. Wydaje się jednak, że tego typu kandydatury trzeba jednak włożyć obecnie między bajki.

Marcelo Bielsa i Roberto Martinez – kim są?

Marcelo Bielsa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych trenerów na świecie. W swoim dorobku ma pracę z reprezentacjami Argentyny oraz Chile, prowadził także m.in. takie kluby jak Athletic Bilbao, Olympique Marsylia czy Leeds United. Odkąd w lutym 2022 roku rozstał się z tym ostatnim klubem, pozostaje bez pracy.

Roberto Martinez bez pracy pozostaje natomiast zaledwie od kilku dni, kiedy końca dobiegła jego ponad 6-letnia przygoda z reprezentacją Belgii. 49-letni szkoleniowiec przed czterema laty, podczas mundialu w Rosji doprowadził „Czerwone Diabły” do zdobycia trzeciego miejsca. Przed objęciem sterów w narodowej reprezentacji prowadził takie kluby jak Swansea City, Wigan Athletic oraz Everton.

Marcelo Bielsa i Roberto Martinez,to są dwie dobre kandydatury na przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski.30 rządowych baniek powinno starczyć.— Wojciech Kowalczyk (@W_Kowal) December 5, 2022

