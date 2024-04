Były reprezentant Polski usłyszał decyzję. Sąd postawił sprawę jasno

Kuba Wojewódzki przypomniał to Michałowi Probierzowi. To była trudna noc selekcjonera

We wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował, że nie przyjmie do rozpoznania aktu oskarżenia skierowanego przez prokuraturę wobec Pawła Wojtali. Prowadząca sprawę sędzia Katarzyna Obst przychyliła się do wniosku przedstawiciela Wojtali, argumentując brak wystarczających dowodów. Oznacza to przede wszystkim to, że sprawa zostanie zwrócona do tejże prokuratury. Wojtala w rozmowie z Interią wyznał, że jest regularnie nękany bezpodstawnymi oskarżeniami przez Piotra Okulicza-Kozaryna, męża swojej obecnej partnerki (trwa sprawa rozwodowa).

We wtorek sąd przychylił się do wniosku obrońców Wojtali, jego partnerki oraz jej ojca – poinformowała Interia. Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej całkiem niedawno wyznał, że oskarżenia w jego kierunku były adresowane do wielu osób, nawet do prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta FIFA Gianniego Infantino. – Żadne [zarzuty] nie okazały się prawdziwe i nie wszystkie trafiły do sądu. Często były umarzane już przez policję lub na etapie składania wyjaśnień – tłumaczył Wojtala, który Wiele wskazuje, że prewencyjne zawieszenie Wojtali przez PZPN dobiegnie końca w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN, co sugerował związek kilka tygodni temu.

Wojtala to od lat działacz PZPN, a od dwóch jest szefem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jako piłkarz reprezentował barwy Lecha Poznań, Widzewa Łódź, HSV Hamburg, czy Werderu Brema. Zagrał w 12 meczach reprezentacji Polski.

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim i Barcelonie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.