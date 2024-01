Cezary Kucharski bezlitośnie o kompromitującym wyniku Lewandowskiego. Wątpliwości rozwiał jednym zdaniem. Nie brakuje kontrowersji

Wciąż toczy się sprawa sądowa pomiędzy Lewandowskimi a Cezarym Kucharskim. Polski piłkarz oskarżył Kucharskiego o szantaż, natomiast Kucharski upiera się przy tym, że napastnik Barcelony nie wypłacił mu wszystkich należnych pieniędzy. Póki co sprawa stoi w miejscu i wydaje się, że daleko do jej rozstrzygnięcia. Kucharski jest bardzo pewny siebie i regularnie atakuje Lewandowskiego w mediach. Nie inaczej jest tym razem, gdy kapitan reprezentacji Polski zajął dopiero 17. miejsce w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca 2023 roku. Jego zdaniem Lewandowski nie potrafi dobrze budować swojego wizerunku, przez co zajął tak odległe miejsce, ale też miało to spowodować, że nie wygrał w karierze Złotej Piłki. Niektóre opinie Kucharskiego mogą wywołać jednak co najmniej konsternację.

Kucharski wprost o tym, czemu Lewandowski przegrywa w plebiscytach. Są kontrowersje

Kucharski przypomniał sytuację z 2017 roku. – Pamiętam takie wymiany SMS-ów z Lewandowskim po tym przegranym o włos plebiscycie. Zainteresowało mnie to, rozmawiałem z dziennikarzami, mediami. „Lewy” miał bardzo dobry sezon, ale Stoch wygrał wtedy wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni w kluczowym momencie rozstrzygania plebiscytu. Zawiślak tworzył wtedy narrację wśród dziennikarzy, że oni nie będą żebrać o głosy kibiców. Nawet jak się tak myśli, to się tego nie mówi. Takie rzeczy i taka bezczynność się potem odbijają – twierdzi były agent Lewandowskiego – Teraz widać to dobitnie, bo brak pierwszej dziesiątki w plebiscycie, to jest też nawet bardziej porażka otoczenia Lewandowskiego niż samego Roberta. Dla mnie sportowo on powinien być w dziesiątce. Żeby jednak wygrywać plebiscyty, to trzeba pracować nie tylko na treningach i podczas zawodów. Trzeba rozmawiać z mediami, być otwartym i dać się lubić – dodał.

Zdaniem Kucharskiego odbija się to także na wynikach zdecydowanie ważniejszych plebiscytów. – W plebiscycie z 2021 roku dobrze widać, jak istotne są rzeczy pozaboiskowe. Ja już kiedyś chciałem przybliżyć go ludziom, wypromować Roberta na innych kontynentach. Umówić go na wywiady z dużymi portalami, ważnymi dziennikarzami choćby z Ameryki Południowej, Afryki, USA i innych części świata. On nie chciał takich rozmów, był sceptyczny. Ciężko jest bez takiej dodatkowej pracy zdobyć "Złotą Piłkę". W pamiętnym 2021 roku, gdyby sumiennie wykonywał pewną pracę poza boiskiem, budował swą popularność, zdobywał sympatię ludzi też na innych kontynentach, to ten plebiscyt "France Football" w 2021 roku by wygrał. Tak to po prostu działa – ocenił.

Jedna z opinii byłego agenta zdaje się być jednak mocno na wyrost. Ocenił, że gdyby wciąż pracował z Lewandowskim, to tegoroczny plebiscyt „PS” piłkarzy by... wygrał. – Gdyby był awans na Euro 2024, to pewnie sztab kapitana kadry nie musiałby nic robić i pierwsza dziesiątka zestawienia byłaby zapewniona. Skoro nie było awansu, to trzeba było jednak o innych osiągnięciach przypomnieć. Ze mną przy tych zasięgach i popularności Lewandowski, to by nawet ten plebiscyt wygrał – zaskoczył Kucharski – Ja uważam, że o głosy ludzi, czyli wyborców trzeba zabiegać, trzeba wyczuwać nastroje społeczne. U Lewandowskich jest takie przekonanie, że są ponad tym i tego robić nie muszą – dodał.