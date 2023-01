Cezary Kucharski pokazał zdjęcie ze szpitala. Walczy o powrót do zdrowia! Padły ważne słowa

Łukasz Piszczek przekazał radosną nowinę! Czekał na to wiele miesięcy, koledzy z boiska natychmiast zasypali go komentarzami

Cezary Kucharski na początku 2022 roku przez miesiąc był w stanie śpiączki farmakologicznej w trakcie walki z groźną chorobą. 31 stycznia mija rok od początku walki o powrót do zdrowia. Były reprezentant Polski opublikował na Twitterze fotografię, na której widać go podłączonego do poważnej aparatury. Kucharski przyznał, że powrót do pełni zdrowia wciąż trwa, więc nie zamierza "odpalać szampana".

Cezary Kucharski pokazał zdjęcie ze szpitala. Walczy o powrót do zdrowia

Cezary Kucharski w rocznicę feralnych zdarzeń postanowił podziękować wielu osobom, które przekazywały mu dużo pozytywnej energii i za całe wsparcie, które otrzymał.

- Równo rok temu 31.01.2022 znalazłem się w szpitalu i zacząłem walkę. Otwierać szampana, póki co nie będę, bo walka z chorobą trwa nadal, ale jestem dobrej myśli, że wyjdę z tego. Zawsze też będę wdzięczy za wsparcie, które otrzymałem w tym czasie, bo to nieoceniona dawka energii - napisał Cezary Kucharski na Twitterze.

równo rok temu 31.01.2022 znalazłem się w szpitalu i zacząłem walkę🚑otwierać szampana🍾póki co nie będę bo walka z chorobą trwa nadal ale jestem dobrej myśli,że wyjdę z tego💪✌️zawsze też będę wdzięczy za wsparcie,które otrzymałem w tym czasie bo to nieoceniona dawka energii❤️👌 pic.twitter.com/DBvC4NNKIe— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) January 31, 2023

Na co choruje Cezary Kucharski?

Cezary Kucharski na początku leczony był na zapalenie płuc. Było ono jednak związane z bardzo nietypową chorobą vasculitis anca, czyli układowym zapaleniem naczyń.

Jak informuje portal Medonet.pl, to grupa schorzeń, w których dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych przez proces zapalny.

