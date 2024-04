Cezary Kucharski zakpił ze Zbigniewa Bońka. Odpowiedź przyszła błyskawicznie, były prezes PZPN nie miał litości

Kucharski wbił szpilę Bońkowi

Cezary Kucharski nie daje o sobie zapomnieć. Co pewien czas udziela kolejnych wypowiedzi na temat polskiej piłki, często kierując uszczypliwe komentarze w stronę Roberta Lewandowskiego, z którym pozostaje w otwartym konflikcie – wciąż trudno też ocenić, kiedy w ogóle może zakończyć się sprawa sądowa, w której kapitan reprezentacji Polski oskarża swojego byłego agenta o szantaż. Kucharski jednak ma na pieńku nie tylko z Lewandowskim, o czym mogliśmy się właśnie przekonać.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Zbigniew Boniek odpowiada Kucharskiemu

Cezary Kucharski po powrocie do zdrowia bo bardzo niebezpiecznej chorobie wrócił także do aktywności w mediach społecznościowych. Tam zdecydował się na pewną uszczypliwość w kierunku Romana Kołtonia i Zbigniewa Bońka. – Usiadłem w samolocie, a tam niespodzianka…Roman Kołtoń obok mnie siedzi, nie wiem, jak wytrzymam 3-godzinny lot, jak będzie ciągle o Zibim – napisał Kucharski i dodał – jeszcze nie wystartowaliśmy a już o Zibim było, to musi być miłość! – dodał. Jest to oczywiście nawiązanie do faktu, że Boniek i Kołtoń dobrze się znają, a były prezes PZPN bardzo częsta udziela wywiadów właśnie na kanale Kołtonia „Prawda Futbolu”.

Wiceprezydent UEFA nie byłby sobą, gdyby nie skomentował tak jawnego przytyku w swoją stronę. Boniek bardzo często wdaje się w internetowe dyskusje i sprzeczki, i nie inaczej było tym razem. – Lepsze to niż o firmach w rajach podatkowych – napisał krótko, nawiązując tym samym do oskarżeń, jakie Cezary Kucharski kieruje w stronę Roberta Lewandowskiego, sugerując, że ten dokonywał oszustw podatkowych.