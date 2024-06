Cezary Kulesza odpowiedział niedowiarkom w sprawie Lewandowskiego. Kategoryczne słowa prezesa PZPN

Co z kapitanem?

Bartosz Slisz wprost o absencji Roberta Lewandowskiego. Co za słowa o kapitanie reprezentacji Polski!

Ronald Koeman, bo to o nim mowa, nie ma żadnych wątpliwości, że informacja o kontuzji Lewandowskiego to tylko zasłona dymna ze strony sztabu szkoleniowego naszej reprezentacji. Do słów Holendra odniósł się już selekcjoner Michał Probierz, a na pierwszym treningu Biało-Czerwonych w Hanowerze głos w sprawie zabrał także prezes PZPN.

Kulesza odpowiada Koemanowi: Trenerzy zawsze widzą drugie dno

- Trenerzy zawsze widzą drugie dno, ale Michał Probierz na konferencji prasowej stanowczo powiedział przecież, że ta kontuzja jest rzeczywista. Oczywiście chciałbym, by było odwrotnie, ale niestety nie możemy sobie wyczarować i nagle powiedzieć: "Ok, Robert, jesteś już zdrowy" - zaznaczył Kulesza.

Zwierzchnik PZPN nie ma również złudzeń, że urazy zwłaszcza napastników mocno pokrzyżowały plany selekcjonerowi.

- Michał bardzo liczył na Roberta, ale w innych reprezentacjach też są kontuzje. Każdy trener musi z góry zakładać, że te kontuzje się pojawią. U nas tych urazów było trochę więcej, ale jesteśmy dobrej myśli - dodał Kulesza.