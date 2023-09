Cezary Kulesza skomentował decyzję Grzegorza Krychowiaka. Tak prezes PZPN pożegnał doświadczonego pomocnika, musiał to podkreślić

Polacy nie uwierzą w to, co wypisują o Paulo Sousie. "Siwy bajerant" znowu w centrum zamieszania

Grzegorz Krychowiak przez wiele lat stanowił o sile linii pomocy w reprezentacji Polski. Niewątpliwie najlepszy moment dla niego (jak i wielu polskich zawodników) to EURO 2016, gdzie Polacy dotarli do ćwierćfinału. Wówczas Krychowiak był kluczowy w układance Adama Nawałki. Wówczas też kończył dwuletnią przygodę z Sevillą, w trakcie której wygrał dwukrotnie Ligę Europy i przenosił się za ponad 27 mln euro do PSG. Niestety, już nigdy później nie grał tak, jak w Hiszpanii, a i w reprezentacji nie potrafił wejść na poziom z mistrzostw Europy we Francji. W ostatnich miesiącach wielu fanów domagało się, aby Krychowiaka już nie powoływać i początkowo Fernando Santos pomijał go przy powołaniach, ale na niedawne, wrześniowe zgrupowanie Krychowiak wrócił. Nie był to jednak powrót udany, pomocnik Al-Shabab nie prezentował się dobrze i krytyka fanów i niektórych ekspertów tylko się nasiliła. Teraz już wiadomo, że nowy selekcjoner nie będzie musiał zastanawiać się nad powołaniem dla Krychowiaka, bo ten zrezygnował z kadry.

Grzegorz Krychowiak żegna się z kadrą, Kulesza reaguje

Pod postem Krychowiaka na Instagramie pojawiło się wiele ciepłych wpisów od jego kolegów z reprezentacji. Na odejście tak zasłużonego zawodnika, który rozegrał 100 meczów w reprezentacji, nie mógł nie zareagować także Cezary Kulesza, który w krótkich słowach skomentował tę sytuację na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter).

Cezary Kulesza wskazał przede wszystkim na zaangażowanie Krychowiaka w mecze reprezentacji. – 100 meczów w narodowych barwach, 5 goli, a przede wszystkim pełne zaangażowanie i gotowość do pomocy kadrze w każdej sytuacji. Grzegorz, szacunek za Twoje dokonania! – napisał prezes PZPN. Oprócz 100 meczów i 5 goli w reprezentacji Polski Krychowiak może pochwalić się także 6 asystami. Do tego otrzymał 22 żółte kartki i jedną czerwoną (po dwóch żółtych) – tę ze Słowacją na EURO 2020. Zagrał dwukrotnie na mistrzostwach świata (2018, 2022) oraz dwukrotnie na mistrzostwach Europy (2016, 2021).

