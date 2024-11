Ich tempo było iście sprinterskie. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN, zorganizowane w jednym z warszawskich hoteli, rozpoczęło się przed południem, a zakończyło niewiele ponad dwie godziny później. Cezary Kulesza, prezes PZPN, nie ukrywał, że zdumiał go przebieg dyskusji, w której nie doczekał się wyraźnie nieprzychylnych głosów. – Sam byłem zaskoczony, że nie było dzisiaj żadnych negatywów. Trzeba się cieszyć – powiedział szef federacji.

Działacze nie byli chętni do dyskusji

Na tak krótki czas obrad wpłynął między innymi fakt, że w środę niewielu działaczy było chętnych do dyskusji. Taki punkt planowano tradycyjnie w środku i pod koniec obrad, lecz w pierwszym przypadku nikt nie zgłosił się do zabrania głosu. Jak twierdzą obeznani z przebiegiem poprzednich tego typu zgromadzeń, to rzecz nie do pomyślenia.

W zjeździe brało udział 111 ze 118 delegatów. Wśród gości byli m. in. przedstawiciele UEFA i FIFA, a także selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. – Dokonujemy zmiany pokoleniowej. Wiemy, co robić, żeby jeszcze lepiej grać z silnymi rywalami – powiedział trener w trakcie krótkiego wystąpienia.

Prezes Cezary Kulesza też nie był specjalnie wylewny w trakcie obrad i przemawiał wyjątkowo krótko. Wymienił tylko co bardziej wartościowe wyniki reprezentacji i wydarzenia zorganizowane przez PZPN.

To był ostatni zjazd przed wyborami w związku, które odbędą się w 2025 roku. Wówczas minie czteroletnia kadencja Kuleszy, który dzisiaj wydaje się zdecydowanym faworytem do reelekcji. W środę nie było widać ani słychać jakiejkolwiek opozycji.

– Trudno mi oceniać, dlaczego tak jest. Proszę pytać delegatów. Ale faktycznie, zauważyłem, że nie było żadnych negatywów. Trzeba się z tego cieszyć i dalej pracować, żeby wciąż być docenianym – skomentował Kulesza.

PZPN zarobił dużo mniej niż rok wcześniej

Przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu za 2023 rok. PZPN pochwalił się zyskiem netto za 2023 rok w wysokości 4,5 mln zł, który jednak jest znacznie mniejszy niż zysk za 2022 – prawie 73 mln zł. Jak wytłumaczono, ogromny wpływ na zysk PZPN za 2022 rok miała premia za udział w mistrzostwach świata w Katarze (85 mln zł), tymczasem w 2023 roku nie było dużej imprezy.