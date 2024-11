Reprezentacja Polski z kolejnymi kłopotami! Michał Probierz musi szukać rozwiązania nagłego problemu

Reprezentacja Polski ma kolejny problem. Michał Probierz musi szukać zastępstwa

Reprezentacja Polski już za kilka dni rozpocznie kolejne jesienne zgrupowanie. Będzie to już ostatnie w fazie grupowej Ligi Narodów i zdecyduje ono o tym, czy Polacy zdołają się utrzymać w Dywizji A, spadną z niej, czy też będą bronili się przed tym spadkiem w barażach. Sytuacja Biało-Czerwonych nie jest najkorzystniejsza ponieważ do bezpiecznego, 2. miejsca, na którym plasuje się Chorwacja, tracą oni trzy punkty. Nawet gdyby udało się zrównać z drużyną Modricia, to i tak wyprzedza nas ona bilansem meczów bezpośrednich (wygrana Chorwacji oraz remis). Co więcej, Polacy nie są też pewni trzeciego miejsca, bowiem Szkoci tracą do nich trzy punkty, a jeszcze przed nami drugi mecz bezpośredni tych drużyn i nieco łatwiejszy terminarz – podopieczni Michała Probierza przed meczem ze Szkocją zagrają z liderem grupy, Portugalią i to na wyjeździe, natomiast Szkoci (którzy urwali punkt Portugalii na swoim terenie) zagrają u siebie z Chorwacją.

Dlatego też tak ważne będzie listopadowe zgrupowanie i przedostatnia kolejka Ligi Narodów UEFA. Michał Probierz postanowił, że Biało-Czerwoni zaczną zgrupowanie 11 listopada w... Porto, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu z Portugalią. Znów jednak selekcjoner ma ból głowy, jeśli chodzi o dobór zawodników, ponieważ jak podaje portal Meczyki.pl, z powodu urazu wypadł mu już Kacper Kozłowski (ominął on z powodu kontuzji także październikowe zgrupowanie), którego Michał Probierz zdążył uwzględnić w powołaniach.

Kozłowski kontuzjowany, za niego Ameyaw... który też ma uraz!

Zdaniem Tomasza Włodarczyka, Michał Probierz postanowił w miejsce Kozłowskiego dowołać Michaela Ameyawa z Rakowa Częstochowa, który dobrze pokazał się na poprzednim zgrupowaniu. Problem polega jednak na tym, że także młody łodzianin leczy drobny uraz! – Sztab kadry jest w kontakcie z lekarzami Rakowa, a decyzja zapadnie w najbliższych dniach – czytamy na portalu Meczyki.pl. Pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas listopadowego zgrupowania odbędzie się 15 listopada – wówczas zagramy na wyjeździe z Portugalią. Trzy dni później, 18 listopada, zagramy ostatni mecz grupowy – u siebie ze Szkocją.