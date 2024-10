i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

tak opuszczał stadion

Ciarki przechodzą, w jakim stanie Robert Lewandowski opuszczał stadion po meczu z Chorwacją! To pokłosie bandyckiego faulu

Robert Lewandowski niedługo po pojawieniu się na murawie w meczu z Chorwacją zwijał się z bólu po bandyckim ataku Dominika Livakovicia. Chorwacki bramkarz co prawda obejrzał za swoją nakładkę czerwoną kartkę, ale przy okazji mógł zakończyć karierę kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski co prawda szybko podniósł się z murawy i dokończył mecz, ale kamery dziennikarzy zauważyły, że ten opuszczał PGE Narodowym kulejąc. Pytany o stan nogi odparł z lekkim uśmiechem, że wszystko jest ok, ale sposób jego chodzenia może niepokoić.