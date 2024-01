i Autor: cyfrasport Jan Bednarek i Jakub Kiwior

Jedenaście tygodni do baraży o EURO

Co z Janem Bednarkiem? Wszystko jasne, już wiadomo, dlaczego nie dokończył meczu w Nowy Rok

Zestawienie reprezentacyjnej defensywy to – w kontekście czekających Polaków marcowych meczów eliminacyjnych do EURO 2024 – poważny ból głowy dla Michała Probierza. Pokazały to mecze z Mołdawią i Czechami w końcówce kwalifikacji grupowych, a nawet zakończone bez strat towarzyskie spotkanie z Łotyszami, w których nasi defensorzy dopuścili do stworzenia przez rywali groźnych sytuacji. Każda informacja o boiskowych kłopotach kandydatów do gry w kadrowej obronie jest zatem dla selekcjonera ważna.