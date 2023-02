Co z meczem Polska - Albania na PGE Narodowym? Pojawił się ważny głos w sprawie, nadzieja nie umarła

We wtorek ruszyła sprzedaż ogólna biletów na koncert Beyonce w Polsce. Wydarzenia ma się odbyć 27 czerwca tego roku na PGE Narodowym w Warszawie. Obecnie nie ma jednak stuprocentowej pewności co do tego, czy wydarzenie się odbędzie. Jak przekazała PAP rzeczniczka operatora stadionu Małgorzata Bajer, trwa analiza próbki pobranej z uszkodzonego elementu konstrukcji. To od wyników tej analizy uzależniona jest m.in. decyzja o organizacji tegorocznych wydarzeń, w tym meczu Polska-Albania, który ma się odbyć 27 marca.

Gdzie mecz Polska - Albania? PGE Narodowy wciąż w grze, są nadzieje

"Od samego początku prowadzone są bardzo intensywne działania, które mają na celu naprawę uszkodzonego elementu, tak byśmy wszystkie wydarzenia zaplanowane na ten rok - nie tylko koncerty, ale też mecze, czy wydarzenia b2b, wydarzenia biznesowe, kongresy, konferencje - mogły odbyć się zgodnie z planem, więc sprzedaż biletów trwa. Odpowiada za to organizator danego wydarzenia. My oczywiście to komunikujemy, natomiast dokładamy wszelkich starań, żeby rzeczywiście te wydarzenia się odbyły" - powiedziała Bajer.

Bajer przypomniała, że w ubiegłym roku, w ciągu miesiąca, zostały zamontowane wszystkie elementy bypassu odciążającego wadliwy element. "Dzięki temu w połowie grudnia mogliśmy na powrót otworzyć większość przestrzeni PGE Narodowego po miesiącu nieobecności" - powiedziała. Bajer zaznaczyła, że ponownie organizowane są kongresy, konferencje, przyjmowane są także wycieczki indywidualne i grup zorganizowanych, działają także przestrzenie biurowe. W dalszym jednak ciągu zamknięta pozostaje płyta stadionu i trybuny.

"Od połowy grudnia zespół ekspertów pracował nad tym, by przede wszystkim pobrać próbkę z uszkodzonego elementu, abyśmy mogli zdiagnozować przyczynę powstania wady. To z kolei pozwoli nam, na opracowanie długoterminowego planu naprawczego" - powiedziała. Bajer poinformowała, że dwa tygodnie temu udało się pobrać próbkę i obecnie jest ona badana. "Wszyscy z niecierpliwością czekamy na te wyniki bo one, po pierwsze pozwolą nam poznać przyczynę, czyli ustalić długoterminowy plan naprawczy, natomiast - co dla nas jest szczególnie ważne - pozwoli nam to na podjęcie ostatecznej decyzji, co do organizacji meczu Polska-Albania, który ma się odbyć 27 marca" - wskazała.

Dodała, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze i opinia ekspertów na temat tego, że bypass zabezpieczający jest konstrukcją bezpieczną, będzie pozytywna, wówczas mecz się odbędzie. Podkreśliła, że ma to być symboliczny start imprez cało stadionowych na PGE Narodowym. "Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo nie ma miejsca na pośpiech. Wolimy, żeby to było rzetelnie i dobrze przebadane. Opinia ekspertów dla nas zawsze jest wiążąca" - powiedziała rzeczniczka.

Zapytana o sytuacje, w której opinia byłaby negatywna odpowiedziała, że ma nadzieję, że wszystko uda się zrealizować zgodnie z planem. O wyłączeniu Stadionu Narodowego z użytkowania poinformowano 11 listopada 2022 r. Wada jednego z elementów konstrukcji dachu została wykryta w czasie corocznego przeglądu technicznego.

