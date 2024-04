Co za doniesienia w sprawie reprezentanta Polski! Gwiazda na celowniku giganta Premier League, media nie mają wątpliwości

Co dalej?

Sebastian Szymański będzie bohaterem dużego transferu? Jak wiadomo, reprezentant Polski rozgrywa świetny sezon w barwach Fenerbahce Stambuł i znajduje się na celowniku wielu dużych europejskich klubów. Były zawodnik warszawskiej Legii ma być pod baczną obserwacją jednego z gigantów Premier League, o czym donoszą tureckie media. Czy będziemy świadkami transferu już latem?

Sebastian Szymański na celowniku giganta. Transfer już latem?

O transferze Szymańskiego mówi się już od dawna. Polak miał przykuć uwagę skautów AC Milan, czy Manchesteru United. W grę o jego usługi wchodziło także Napoli, które szuka następcy dla Piotra Zielińskiego, który po sezonie odejdzie do Interu Mediolan. Teraz, zdaniem dziennikarzy z Turcji, do gry chce włączyć się Tottenham, który szuka piłkarza, który mógłby przejąć rolę odchodzącego po sezonie Giovanniego Lo Celso. Przedstawiciele "Kogutów" mieli zaoferować kwotę 20 milionów euro za transfer, jednak klub ze Stambułu bez wątpienia oczekuje o wiele większej opłaty. Innym zainteresowanym do sprowadzenia Polaka ma być sensacyjny zwycięzca rozgrywek Bundesligi - Bayer Leverkusen.

- Tottenham prawdopodobnie nie będzie jedyną drużyną, która zapuka do drzwi Fenerbahce w sprawie Sebastiana Szymańskiego (...) Bayer Leverkusen, który zakończył 11-letnie panowanie Bayernu Monachium w Niemczech, oraz Napoli, które w tym roku było wielkim rozczarowaniem po zdobyciu tytułu mistrza Włoch w zeszłym sezonie, również umieściły gwiazdę futbolu na swoim radarze - pisząe w swoim artykule turecki "Fanatik".

