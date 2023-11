Czesi nie czekali, już powołali kadrę na mecz z Polską. Co z gwiazdą Legii Warszawa?

Cezary Kulesza o aferze alkoholowej na Bali. Nie ma wątpliwości co do ukarania piłkarzy, jasne stanowisko

W reprezentacji Czech nieobecny będzie Patrik Schick, największa gwiazda zespołu. - Ma straszliwego pecha - powiedział trener Jaroslav Silhavy podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Liczyliśmy, że będzie mógł nam pomóc w listopadzie, ale znowu przytrafił mu się uraz, który wyłączył go z gry na co najmniej 14 dni. Wierzę, że niedługo wróci na boisko i do reprezentacji - dodał.

Na liście rezerwowej znalazł się za to Tomas Pekhart, napastnik Legii Warszawa, który w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 10 goli. Czechy z dorobkiem 11 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli grupy E eliminacji mistrzostw Europy. Polska plasuje się na trzeciej pozycji. "Biało-czerwoni" mają w dorobku 10 punktów. Nasi kadrowicze, aby zachować szanse na bezpośrednią promocję do finałów w Niemczech, musi wygrać w Warszawie z Czechami i liczyć na potknięcie rywali. Czwarta w tabeli jest Mołdawia, która uzbierała dziewięć punktów.

Czesi na finiszu eliminacji dostali zadyszki. Albania rozbiła ich 3:0 w Tiranie, a potem nasi południowi sąsiedzi z wielkim trudem pokonali u siebie 1:0 Wyspy Owcze. O ich sukcesie przesądził gol z rzutu karnego w drugiej połowie. Po tym spotkaniu zastanawiano się, czy dalej z kadrą powinien pracować selekcjoner Jaroslav Silhavy. Rozglądano się za nowym szkoleniowcem. Wśród kandydatów pojawił się nawet Marek Papszun. Jednak zdecydowano, że do końca eliminacji nie będzie zmiany selekcjonera. Tyle że w przypadku braku awansu Czech do finałów EURO 2024 trener Silhavy może pozegnać się z posadą.

Kadra Czech na mecze z Polską i Mołdawią:

bramkarze:

Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Ales Mandous (Slavia Praga), Jindrich Stanek (Viktoria Pilzno)

obrońcy:

Jakub Brabec (Aris Saloniki), Vladimir Coufal (West Ham), David Doudera i Tomas Holes (obaj Slavia Praga), David Jurasek (Benfica Lizbona), Patrizio Stronati (Puskas Akademia), Martin Vitik (Sparta Praga)

pomocnicy:

Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Alex Kral (Union Berlin), Ondrej Lingr (Feyenoord Rotterdam), Lukas Masopust i Lukas Provod (obaj Slavia Praga), Lukas Sadilek (Sparta Praga), Michal Sadilek (Twente Enschede), Tomas Soucek (West Ham)

napastnicy:

Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Pilzno), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Vasil Kusej (Mlada Boleslav)

