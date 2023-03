Czeski trener o wyborze Fernando Santosa na selekcjonera polskiej kadry. Mówi jak Portugalczyk nastawi reprezentację Polski

Santos gwarantuje świeże spojrzenie na zespół

Trener Fernando Santos meczem z Czechami zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski. Jak ten wybór oceniają w Czechach? - Nie byłem tym zaskoczony, bo w Polsce wszystko jest możliwe - powiedział trener Werner Liczka, który pracował przed laty w polskich klubach. - U was zawsze pracowało wielu obcokrajowców. To zupełnie inaczej niż w Czechach. Wiadomo, że pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera to niewiadoma. Santos gwarantuje świeże spojrzenie na zespół. Ma mało czasu na poznanie piłkarzy, którzy będą chcieli się przed nim pokazać. Odwoła się do emocji i dumy. Jestem pewien, że tak zmobilizuje graczy, że ci przyjadą do Pragi z nastawieniem "Jesteśmy mocni, wygramy" - stwierdził.

Lewandowski jest naprawdę wyjątkowy

Czeski szkoleniowiec nie ma wątpliwości, że największe zagrożenie ze strony Polaków stanowi Robert Lewandowski. - Jest moim ulubieńcem - przyznał Liczka. - Jest pracowity, imponuje mi sposób, w jaki rozwiązuje sytuacje pod bramką rywali. To jest wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy napastnik. Na mundialu był osamotniony. To nie była jego rola. On potrzebuje wsparcia zespołu w ataku. Świetny sezon ma Napoli, a w nim Piotr Zieliński. Do tego macie bramkarzy o dużej jakości. To jest ta wasza polska szkoła - ocenił czeski trener w rozmowie z naszym portalem.

Sonda Czy Fernando Santos awansuje z Biało-Czerwonymi do finałów EURO 2024? Oczywiście, nie ma wątpliwości Nie, będzie wielka klapa!