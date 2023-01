Czesław Michniewicz mógł w ogóle nie zostać selekcjonerem! Kulesza chciał innego, przeważyła jedna rzecz

Łukasz Piszczek przekazał radosną nowinę! Czekał na to wiele miesięcy, koledzy z boiska natychmiast zasypali go komentarzami

Przed Czesławem Michniewiczem postawiono kilka celów. Pierwszym i chyba najtrudniejszym było wywalczenie awansu na mistrzostwa świata, które miało odbyć się w dwuetapowych barażach (w momencie podpisywania umowy nie było mowy o odwołaniu meczu z Rosją). Michniewicz podjął się zadania, mimo że nie miał zbyt wiele czasu na poznanie swojej drużyny. Ostatecznie Polacy musieli rozegrać tylko jedno spotkanie, ze Szwecją, a przed nim mogli rozegrać jeszcze sparing, lecz mimo to pokonanie rywali w walce o mundial było z punktu widzenia krótkich przygotowań wyczynem. Później Michniewicz zdołał także utrzymać drużynę w Dywizji A Ligi Narodów i wyjść z grupy na mundialu, lecz to nie zdało się na nic, gdy doszło do przedłużania umowy, bowiem atmosfera wokół kadry z powodu afery premiowej stała się fatalna i Kulesza podjął decyzję o rozstaniu z Michniewiczem. Okazuje się, że Cezary Kulesza jeszcze przed Michniewiczem chciał postawić na całkiem innego trenera.

Mateusz Święcicki ujawnia kulisy negocjacji prezesa PZPN z niedoszłym selekcjonerem

Jednym z wymienianych wówczas kandydatów był Fabio Cannavaro i nie jest to żadną tajemnicą. Okazuje się jednak, że zatrudnienie Włocha było bliżej, niż się niektórym wydawało. Mateusz Święcicki w programie „Misja Futbol” przytoczył wywiad z Cannavaro, w którym tej ujawnił kulisy rozmów z Kuleszą. – Cannavaro zdradził kulisy swoich negocjacji z PZPN-em, które miały miejsce rok temu. Powiedział, że rozmawiał z prezesem, że wszystko było na dobrej drodze, ale zapytał prezesa polskiej federacji, ile będzie miał spotkań z piłkarzami przed - wtedy potencjalnym - meczem z reprezentacją Rosji – zaczął dziennikarz Eleven Sports.

Odpowiedź na to pytanie była kluczowa dla dalszych negocjacji i także powodem ich fiaska. – No i mówi mu Cezary Kulesza „dwa dni i gramy z Rosją”. Cannavaro odpowiedział: „To ja się nie podejmę, dlatego że to jest zbyt duże ryzyko. Potrzebuje co najmniej kilku sesji treningowych, kontaktu z drużyną i kontaktu z waszym środowiskiem, by sobie wybrać piłkarzy” – cytuje wypowiedź Włocha Mateusz Święcicki. Fabio Cannavaro ostatecznie znalazł inne zatrudnienie – 21 września 2022 został trenerem Benevento, w którym na co dzień występują Kamil Glik i Krzysztof Kubica. Reprezentację Polski natomiast po Michniewiczu przejął Portugalczyk Fernando Santos.